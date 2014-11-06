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В Тюмени пьяный 16-летний подросток угнал автомобиль

6 ноября 2014, 15:03
В Тюмени около шести утра пятого ноября сотрудники ГИБДД на светофоре заметили подозрительный автомобиль ВАЗ-2106. Когда полицейские подъехали ближе, то заметили, что переднее боковое стекло у него разбито, а водитель, по внешним признакам, находится в состоянии алкогольного опьянения.
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Полиция

Задержав неизвестного, полицейские вскоре установили, что машина не принадлежит 16-летнему тюменцу, который находился за рулем. Молодой человек рассказал, где находилось данное транспортное средство, а также еще два автомобиля, которые он пытался вскрыть ранее.

Установлено, что задержанный, поругавшись той ночью со своей возлюбленной и находясь под влиянием спиртных напитков, решил добраться до дома самым быстрым путем — на чужом автомобиле. После того, как молодой человек разбил стекла уже третьего автомобиля, он смог в него проникнуть и завести, однако слишком далеко уехать подростку не удалось.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством), сообщает пресс-служба городского Управления МВД.

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