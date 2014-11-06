В Тюмени пьяный 16-летний подросток угнал автомобиль

Установлено, что задержанный, поругавшись той ночью со своей возлюбленной и находясь под влиянием спиртных напитков, решил добраться до дома самым быстрым путем — на чужом автомобиле. После того, как молодой человек разбил стекла уже третьего автомобиля, он смог в него проникнуть и завести, однако слишком далеко уехать подростку не удалось.