В Тюмени пьяный 16-летний подросток угнал автомобиль

Задержав неизвестного, полицейские вскоре установили, что машина не принадлежит 16-летнему тюменцу, который находился за рулем. Молодой человек рассказал, где находилось данное транспортное средство, а также еще два автомобиля, которые он пытался вскрыть ранее.
Установлено, что задержанный, поругавшись той ночью со своей возлюбленной и находясь под влиянием спиртных напитков, решил добраться до дома самым быстрым путем — на чужом автомобиле. После того, как молодой человек разбил стекла уже третьего автомобиля, он смог в него проникнуть и завести, однако слишком далеко уехать подростку не удалось.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством), сообщает пресс-служба городского Управления МВД.