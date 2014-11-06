В Ростуризме посоветовали россиянам встретить Новый год в Татарстане

«Рекомендую поехать в Татарстан: Казань привели в порядок, Елабуга потрясающей красоты, есть горнолыжные курорты», — пояснила Щеголькова. Она добавила, что в такой поездке дорога и проживание окажутся не очень дорогими.
В августе исполняющий обязанности руководителя Ростуризма Олег Сафонов также рекомендовал россиянам отдыхать в России, чтобы обезопасить себя от возможного банкротства агентств, занимающихся выездным туризмом.
Казань — столица республики Татарстан. Город имеет зарегистрированный бренд «третья столица России». В 2013 году в Казани прошла Всемирная летняя Универсиада, также в городе ежегодно проходят различные фестивали — Шаляпинский фестиваль оперы, Нуриевский фестиваль балета, Рахманиновский фестиваль классической музыки.
Елабуга — город в Татарстане с более чем тысячелетней историей. Он является крупным промышленным центром и находится на территории особой экономической зоны «Алабуга». Город известен как родина художника Ивана Шишкина и место смерти поэтессы Марины Цветаевой.
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