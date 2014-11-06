Спектакли Тюменского драмтеатра увидят жители Петербурга

Тюменский драмтеатр выступит на двух фестивалях в Санкт-Петербурге с 13 по 15 ноября, а с 19 по 24 ноября пройдут обменные гастроли между Тюменским и Тобольским театрами.

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