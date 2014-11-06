Спектакли Тюменского драмтеатра увидят жители Петербурга

На сцене Тюменского театра будут представлены спектакли «Ревизор», «Лев Гурыч Синичкин», «Квадратура круга» и сказку «Царь Пузан». Тоболяки увидят такие постановки тюменского театра, как «Старший сын», «Доходное место», «Леди Макбет», «Крейцерова соната», «Летучий корабль», сообщает пресс-служба ТБДТ.
Телефон для бронирования билетов: 409–823.
Увидят постановки Тюменского большого драматического театра и в культурной столице. В Санкт-Петербурге 13 ноября на сцене театра «За Черной речкой» в рамках фестиваля: «ArtОкраина» сыграют «Крейцерову сонату».
14 и 15 ноября этот же спектакль будет представлен в рамках «Такого фестиваля» на малой сцене театра им. В.Ф. Комиссаржевской.
Монодраму «Крейцерова соната» поставил режиссер из Петербурга Александр Баргман.
16 ноября на сцене ТЮЗа им. Брянцева покажут спектакль тюменского театра «Три Товарища», который также поставил Александр Баргман.