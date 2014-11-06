Сигареты и алкоголь предлагают убрать подальше от касс

В документе отмечается, что алкогольная и табачная продукция нередко продается непосредственно около касс. «Совершая покупки, потребитель, в отличие от других мест в торговом зале, не может пройти мимо места размещения контрольно-кассовой техники, которое в этой связи используется маркетологами как один из способов для дополнительного стимулирования продаж различных товаров», — говорится в пояснительной записке.