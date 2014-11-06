Сигареты и алкоголь предлагают убрать подальше от касс

В документе отмечается, что алкогольная и табачная продукция нередко продается непосредственно около касс. «Совершая покупки, потребитель, в отличие от других мест в торговом зале, не может пройти мимо места размещения контрольно-кассовой техники, которое в этой связи используется маркетологами как один из способов для дополнительного стимулирования продаж различных товаров», — говорится в пояснительной записке.
Также при продаже алкоголя и табака около касс кассирам приходится отвлекаться на консультирование покупателей и подбор продукции. Это задерживает других покупателей, а также подвергает их «воздействию скрытого продвижения и рекламы этой продукции», уверен Чернышев.
Это не первая антиалкогольная инициатива парламентариев. Ранее сенатор Вячеслав Фетисов выступил с инициативой запретить продажу спиртных напитков лицам моложе 21 года. В начале октября депутаты предложили размещать на бутылках с алкогольными напитками устрашающие картинки, предупреждающие покупателей о вреде чрезмерного употребления спиртного. В январе 2014 года депутаты предлагали отодвинуть прилавки с табаком от касс не менее чем на три метра .
Фото: http://m-moskow.ru