Школьники Тюменской области могут стать «интеллектуальными лидерами России»

Также в составе делегации Тюменской области присутствует педагог школы № 16 имени В.П. Неймышева города Тобольска, Заслуженный учитель РФ Наталия Корепанова. Всего в работе форума примут участие более 600 школьников старших классов, имеющих достижения в естественных науках, техническом творчестве и гуманитарных дисциплинах, а также их педагоги из всех субъектов Российской Федерации.