Школьники Тюменской области могут стать «интеллектуальными лидерами России»

Это девятиклассница школы № 5 города Тюмени Алина Галкина, представитель школы № 16 имени В.П. Неймышева города Тобольска Иван Балин и ученик школы № 31 города Ишима Дмитрий Потапкин. Все ребята являются победителями Российской программы «Шаг в будущее» различного уровня.
Также в составе делегации Тюменской области присутствует педагог школы № 16 имени В.П. Неймышева города Тобольска, Заслуженный учитель РФ Наталия Корепанова. Всего в работе форума примут участие более 600 школьников старших классов, имеющих достижения в естественных науках, техническом творчестве и гуманитарных дисциплинах, а также их педагоги из всех субъектов Российской Федерации.
Делегатами Форума-2014 станут и талантливые дети с ограниченными возможностями. Форум нацелен на продвижение и профессиональное сопровождение одаренной молодежи, создание стартовых возможностей для ее эффективного участия в развитии отечественной науки и экономики.
«Россияне, изменившие мир» — под этим девизом пройдет Форум 2014 года. Взрослых и детей ждет большая игра, разделенная на шесть кластеров «Человек», «Общество», «Земля», «Космос», «Город», «Сети», в рамках которой команды будут проводить эксперименты, проверять изобретения, разрабатывать новые продукты. Экспертами и спикерами форума станут известные в стране политики, ученые, журналисты, инженеры, художники, музыканты, спортсмены.
Официальным партнером второго Форума является 1-й канал, звездный десант которого и в 2014 году проведет для участников несколько незабываемых мастер-классов. Форум проводится по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина.
Председатель Организационного комитета Форума — полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Дмитриевич Беглов, сообщают в департаменте образования и науки Тюменской области.
Фото: http://www.alex-mos.ru