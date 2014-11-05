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Школьники Тюменской области могут стать «интеллектуальными лидерами России»

5 ноября 2014, 09:39
Трое школьников Тюменской области представят регион на II Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России», который проходит в городе Ярославле с 4 по 7 ноября.

Это девятиклассница школы № 5 города Тюмени Алина Галкина, представитель школы № 16 имени В.П. Неймышева города Тобольска Иван Балин и ученик школы № 31 города Ишима Дмитрий Потапкин. Все ребята являются победителями Российской программы «Шаг в будущее» различного уровня.

Также в составе делегации Тюменской области присутствует педагог школы № 16 имени В.П. Неймышева города Тобольска, Заслуженный учитель РФ Наталия Корепанова. Всего в работе форума примут участие более 600 школьников старших классов, имеющих достижения в естественных науках, техническом творчестве и гуманитарных дисциплинах, а также их педагоги из всех субъектов Российской Федерации.

Делегатами Форума-2014 станут и талантливые дети с ограниченными возможностями. Форум нацелен на продвижение и профессиональное сопровождение одаренной молодежи, создание стартовых возможностей для ее эффективного участия в развитии отечественной науки и экономики.

«Россияне, изменившие мир» — под этим девизом пройдет Форум 2014 года. Взрослых и детей ждет большая игра, разделенная на шесть кластеров «Человек», «Общество», «Земля», «Космос», «Город», «Сети», в рамках которой команды будут проводить эксперименты, проверять изобретения, разрабатывать новые продукты. Экспертами и спикерами форума станут известные в стране политики, ученые, журналисты, инженеры, художники, музыканты, спортсмены.

Официальным партнером второго Форума является 1-й канал, звездный десант которого и в 2014 году проведет для участников несколько незабываемых мастер-классов. Форум проводится по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Председатель Организационного комитета Форума — полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Дмитриевич Беглов, сообщают в департаменте образования и науки Тюменской области.

Фото: http://www.alex-mos.ru

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