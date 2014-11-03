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Пьяного водителя в Заводоуковске остановили выстрелами

3 ноября 2014, 10:39
Пьяный водитель Lexus в Заводоуковске вчера, 2 ноября, попытался устроить гонки с машинами ДПС по улицам города. Чтобы остановить нарушителя, сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, пьяный водитель, который допустил нарушение правил дорожного движения, был замечен сотрудниками Госавтоинспекции около девяти часов утра. Требование полицейских остановиться нарушитель проигнорировал и, резко увеличив скорость, попытался скрыться с места происшествия.

В процессе нарушитель выехал на полосу встречного движения, создав тем самым реальную угрозу другим участникам движения. Иномарку удалось остановить выстрелами по колесам, вскоре водитель, 30-летний житель Заводоуковска, был задержан. По фактам нахождения за рулем в нетрезвом виде и неподчинения сотрудникам ГИБДД на него были составлены административные протоколы.

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