Пьяного водителя в Заводоуковске остановили выстрелами

В процессе нарушитель выехал на полосу встречного движения, создав тем самым реальную угрозу другим участникам движения. Иномарку удалось остановить выстрелами по колесам, вскоре водитель, 30-летний житель Заводоуковска, был задержан. По фактам нахождения за рулем в нетрезвом виде и неподчинения сотрудникам ГИБДД на него были составлены административные протоколы.