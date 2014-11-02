ФК «Тюмень» обыграл нижегородскую «Волгу» на домашнем поле

Первый в рамках ФНЛ матч между двумя старыми соперниками состоялся 2 ноября на тюменском стадионе «Геолог». С первого же тайма хозяева пошли в атаку. Счет открыл полузащитник «Тюмени» Клейтон: бразилец мастерски пробил пенальти в ворота «Волги». Во втором тайме подопечные Константина Галкина упрочили свое преимущество благодаря голу Никиты Теленкова. Гости оказывали активное сопротивление хозяевам и на 64-й минуте встречи все же взяли штурмом тюменские ворота. Тремя минутами позже у черно-белых случилась еще одна неприятность: с поля был удален Олег Самсонов, заработавший два «горчичника». Тем не менее, игроки «Тюмени» сумели продержаться до конца матча и сохранить счет 2:1 в свою пользу.