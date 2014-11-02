ФК «Тюмень» обыграл нижегородскую «Волгу» на домашнем поле

Футболистам «Тюмени» несколько последних игр не слишком везло: поражения от «Шинника» и «Анжи», обидная ничья с не самой сильной командой ФНЛ — «Балтикой». Клуб «Волга» из Нижнего Новгорода, напротив, уверенно двигался вверх по турнирной таблице, проведя шесть матчей без проигрышей.
Отметим, что в прошлом «Тюмень» и «Волга» встречались шесть раз. Эти матчи проходили в рамках первенства России в урало-поволжской зоне второго дивизиона с 2006 по 2008 годы. Два раза выиграла тюменская команда, трижды нижегородцы и один раз встреча завершилась вничью, отмечается на сайте ФК «Тюмень».
Первый в рамках ФНЛ матч между двумя старыми соперниками состоялся 2 ноября на тюменском стадионе «Геолог». С первого же тайма хозяева пошли в атаку. Счет открыл полузащитник «Тюмени» Клейтон: бразилец мастерски пробил пенальти в ворота «Волги». Во втором тайме подопечные Константина Галкина упрочили свое преимущество благодаря голу Никиты Теленкова. Гости оказывали активное сопротивление хозяевам и на 64-й минуте встречи все же взяли штурмом тюменские ворота. Тремя минутами позже у черно-белых случилась еще одна неприятность: с поля был удален Олег Самсонов, заработавший два «горчичника». Тем не менее, игроки «Тюмени» сумели продержаться до конца матча и сохранить счет 2:1 в свою пользу.
Главный тренер «Тюмени» Константин Галкин о время послематчевой пресс-конференции отметил, что доволен результатом. «К сожалению, при счете 2:0 создали себе проблемы. В итоге выстояли, хотя и в меньшинстве имели шансы забить гол. Что касается стартового натиска, то всегда стараемся мощно атаковать, прессинговать соперника. Мы смотрели последние матчи „Волги“ — даже дома нижегородцы были нацелены на оборону и резкие контрвыпады. У них очень быстрые фланговые футболисты, особенно Саркисов. Не без помарок, но мы справились с задачей», — сказал Галкин.
Победа над «Волгой» принесла ФК «Тюмень» три очка и позволила переместиться с 15-й строчки турнирной таблицы ФНЛ на 14-ю.
Фото с сайта ФК «Тюмень»