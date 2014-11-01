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Тюменцев ждут на сельхозярмарке

1 ноября 2014, 11:34
Сельскохозяйственные продовольственные ярмарки «Золотая осень-2014» пройдут в Тюмени 1 ноября, 6 и 20 декабря.

Областные сельскохозяйственные продовольственные ярмарки «Золотая осень-2014» пройдут в Тюмени 1 ноября, 6 и 20 декабря.

Традиционно после сбора урожая департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области совместно с администрацией города Тюмени проводятся областные сельскохозяйственные продовольственные ярмарки.

Как сообщает департамент потребительского рынка администрации города, на ярмарках будут представлены продовольственные товары местных товаропроизводителей, фермерских и личных подсобных хозяйств города Тюмени и юга Тюменской области: мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи, картофель, мед.

Ярмарки будут работать с 9 часов. 1 ноября — у ТЦ «П.О.Р.Т.», на рынке «Михайловский», у ТРК «Заречный двор».

#Новости#Ярмарка#Сельское хозяйство#Женя#Общество
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