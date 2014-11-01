Тюменцев ждут на сельхозярмарке

Как сообщает департамент потребительского рынка администрации города, на ярмарках будут представлены продовольственные товары местных товаропроизводителей, фермерских и личных подсобных хозяйств города Тюмени и юга Тюменской области: мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи, картофель, мед.