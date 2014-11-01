Тюменцев ждут на сельхозярмарке

Областные сельскохозяйственные продовольственные ярмарки «Золотая осень-2014» пройдут в Тюмени 1 ноября, 6 и 20 декабря.
Традиционно после сбора урожая департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области совместно с администрацией города Тюмени проводятся областные сельскохозяйственные продовольственные ярмарки.
Как сообщает департамент потребительского рынка администрации города, на ярмарках будут представлены продовольственные товары местных товаропроизводителей, фермерских и личных подсобных хозяйств города Тюмени и юга Тюменской области: мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи, картофель, мед.
Ярмарки будут работать с 9 часов. 1 ноября — у ТЦ «П.О.Р.Т.», на рынке «Михайловский», у ТРК «Заречный двор».