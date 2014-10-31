Вышел из машины — и попал в ДТП

На улице Котовского вчера сбили 8-летнего мальчика. Школьник выбежал на дорогу вне перехода из-за припаркованных машин. Один водитель, который был за рулем Toyota, успел остановиться, но встречный автомобиль Chevrolet сбил ребенка. После этого мальчика отбросило на стоящую «Тойоту», он получил травмы головы.
Тяжелую травму получил 21-летний тюменец. На ул. Калужской в восьмом часу вечера «Лада», водитель которой не смог выбрать безопасную скорость, въехала в стоящий Mercedes. От удара машину отбросило на 21-летнего водителя Mercedes, который в это время находился вне машины, шел рядом. Молодой человек получил сотрясение мозга и перелом шейного отдела позвоночника.
5 человек пострадали в ДТП, случившемся в 22:00 на улице Тимофея Чаркова. Здесь столкнулись Mercedes, «ЗИЛ» и «Лада» 99-й модели. По предварительной информации, аварию спровоцировал 21-летний водитель Mercedes, его стаж за рулем 2 года.
В результате рваные раны получили 40-летний водитель и 48-летняя пассажирка грузовика. 20-летний пассажир иномарки получил ушиб головного мозга и травму внутренних органов, он находится в коме, двое пассажиров, которым 23 и 24 года, получили черепно-мозговые травмы и ушибы. Водитель «Мерседеса» остался цел.
На пешеходном переходе на улице Ялуторовской возле дома 16 «Лада» на пешеходном переходе сбила 37-летнюю женщину. У пострадавшей ушибы и травма головы.
Два автомобиля съехали в кюветы на автодорогах Голышманово — Бердюжье и Упорово-Сунгурово. Пострадали две женщины 65-ти и 26-ти лет, у обеих травмы конечностей, сообщает УГИБДД Тюменской области.