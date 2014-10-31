Вышел из машины — и попал в ДТП

Тяжелую травму получил 21-летний тюменец. На ул. Калужской в восьмом часу вечера «Лада», водитель которой не смог выбрать безопасную скорость, въехала в стоящий Mercedes. От удара машину отбросило на 21-летнего водителя Mercedes, который в это время находился вне машины, шел рядом. Молодой человек получил сотрясение мозга и перелом шейного отдела позвоночника.