Водитель тюменской «маршрутки» месяц работал без предрейсовых осмотров

Также продолжительность смены данного водителя превышала 12 часов. Между тем, особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей установлены Приказом Минтранса Российской Федерации от 20.08.2004 № 15. Согласно указанному приказу при суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной работы (смены) водителей не может превышать 10 часов. При суммированном учете рабочего времени водителям, работающим на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах, продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена работодателем до 12 часов.