Водитель тюменской «маршрутки» месяц работал без предрейсовых осмотров

Также продолжительность смены данного водителя превышала 12 часов. Между тем, особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей установлены Приказом Минтранса Российской Федерации от 20.08.2004 № 15. Согласно указанному приказу при суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной работы (смены) водителей не может превышать 10 часов. При суммированном учете рабочего времени водителям, работающим на регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах, продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена работодателем до 12 часов.
В результате проведенной проверки в ОАО «ТПАП № 1» установлены нарушения выше указанных требований. Так согласно изученным в ходе проверки путевым листам и графикам сменности время междусменного отдыха водителя автобуса, осуществляющего перевозки пассажиров на регулярном городском маршруте № 1, между рабочими сменами в августе — сентябре составило менее 12 часов.
Кроме того, было установлено, что в путевых листах указанного водителя отсутствовали отметки о времени, дате прохождения предрейсового и послерейсового осмотра, что является недопустимым, в том числе в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского округа.
По результатам проведенной проверки в адрес генерального директора ОАО «ТПАП № 1» было внесено представление об устранении нарушения трудового законодательства. По результатам приняты меры для устранения выявленных нарушений, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.