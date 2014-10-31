Погода в выходные: наслаждаемся теплым началом ноября

По данным сайта NashGorod.ru, первый день ноября выдастся достаточно теплым. В светлое время суток воздух прогреется до +2 градусов. Ветер будет легким юго-западным со скоростью 2 м/с. Днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Вечером в Тюмени установится температура 0 градусов. Ветер слегка усилится, зато дождей нам не обещают.
Как сообщается на сайте GisMeteo,ru, в воскресенье 2 ноября будет немного прохладнее. Днем столбики термометров покажут -1 градус. Ветер подует со скоростью 4 м/с в северном направлении. Вечером температура воздуха составит 6 градусов ниже нуля, северо-западный ветер наберет скорость 3 м/с. На протяжении всего дня осадков в Тюмени не прогнозируется.
Дополнительный выходной день, понедельник 3 ноября будет ясным и солнечным, однако днем воздух прогреется всего до -5 градусов, северо-восточный ветер наберет скорость 3 м/с. Вечером похолодает на три градуса, ветер значительно ослабнет.
Во вторник 4 ноября в светлое время суток столбики термометров покажут 2 градуса ниже нуля, ветер будет ласковым южным, его скорость составит всего 1 м/с. Вечером в воздухе похолодает на два градуса. В течение дня осадков не ожидается.
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