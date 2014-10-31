Погода в выходные: наслаждаемся теплым началом ноября

Сегодня, в последний день октября за тюменскими окнами +4 градуса. Теплый юго-западный ветер дует со скоростью 4 м/с. В течение дня ожидается небольшой дождь. Ближе к вечеру в воздухе похолодает всего на один градус, ветер не усилится, дожди также возможны.

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