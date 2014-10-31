Куда сходить в Тюмени в выходные: 31 октября — 4 ноября

Мини-квест «Неизвестная планета» пройдет в тайм-кафе «5 угол» (Республики, 5) 3 ноября в 17 часов. В данном квесте персонажи потеряли память и в начале истории не знают, кто они. Им предстоит вспомнить это в течение часа игры, которая проходит за одним столом и отличается очень непредсказуемыми поворотами сюжета. Записаться можно по ссылке — http://tyumen.questoria.ru/расписание-живых-квестов. Стоимость — по тарифам пребывания в кафе.