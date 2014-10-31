Куда сходить в Тюмени в выходные: 31 октября — 4 ноября

Эти выходные во многих развлекательных заведениях города проходят под эгидой Хэллоуина. NashGorod.ru уже публиковал обзор «ужасных и страшных» вечеринок, поэтому в информацию о событиях этих выходных мы празднование Хэллоуина не включили.
Музыка
Российский национальный оркестр под руководством народного артиста России Михаила Плетнева даст концерт в Тюменской филармонии 4 ноября. Солист — Павел Милюков (скрипка). Программа концерта: С. Шостакович, концерт для скрипки с оркестром № 1; И.С. Бах, токката и фуга ре минор; И. Брамс, вариации и фуга на тему Генделя (оркестровые версии М. Плетнёва). Стоимость билетов: 1 000 — 3 500 руб.
Дуэт скрипки и альта — Карен Шахгалдян и Максим Новиков — выступит на сцене филармонии 3 ноября, начало в 19:00.
1 ноября группа «Декабрь» впервые выступит в Тюмени с большим сольным концертом «Мы не оставим города свои!» В программе все лучшие песни группы и песни с нового альбома, который выйдет в ноябре.
Ребята из тюменской группы «ТБ-54 м» решили вспомнить как это — держать в руках музыкальные инструменты, отпускать веселые шутки между песнями! Концерт пройдет в клубе Rocketa (Мурманская, 35) 1 ноября. Начало в 19:00.
Группа «План Ломоносова», играющая веселый сатирический панк с элементами альтернативных рифов и металлических узоров, выступит 4 ноября в «Байконуре» (Ленина, 4).
Тюменская группа «М-банд» (folk / alternative / acoustic / experimental) приглашает на свой концерт в клубе Rocketa 2 ноября в 19:30. Основной деятельностью коллектива является написание и запись музыки для спектаклей театра «Мимикрия». За пять лет совместного творчества М-Band было «озвучено» 7 спектаклей.
Концерт группы «Нева» в поддержку альбома «Наследие номада» пройдет 3 ноября в клубе «Байконур», начало в 19 часов.
Волшебные Fleur представят новый альбом в клубе «Байконур» 2 ноября. Музыканты поделятся своим лучшим умением — искренне, то мощно и надрывно, то нежно и прозрачно, говорить о главных, вневременных для каждого человека переживаниях. Цена билетов — от 700 рублей.
Спорт
Хоккейный клуб «Рубин» в субботу сыграет с казанским «Барсом», начало в 19 часов.
Поэзия
Тюменские авторы соберутся для того, чтобы читать стихи собственного сочинения 1 ноября в «Ресторане здорового питания». Начало в 19 часов. Вход — 200 рублей.
Вечер поэзии Димы Олейника пройдет в «Квартире 50» (Орджоникидзе, 18) 3 ноября в 19 часов. Стоимость билетов — 200–300 рублей.
Кино
В выходные тюменцы могут успеть посетить последние дни фестиваля документального кино «КинЗА». Он проходит в концертном зале ТГАКИиСТ (Республики, 2), вход свободный.
Разное
Кастинг в театр Дмитрия Ефимова «Европа» состоится 1 ноября в 15 часов во дворце искусств «Пионер» (Челюскинцев, 46). Участвовать в нем могут девушки и юноши от 16 лет.
1 ноября на сцене Тюменского драматического театра пройдет финальное шоу конкурса красоты «Имидж-2014». Вас ждет незабываемое шоу, красочное дефиле от участниц конкурса, яркие и стильные наряды.
В Выставочном зале стартовала выставка «Тюменская марка». На ней представлены товары, выпускаемые тюменскими предпринимателями, а также услуги местных компаний. Она будет работать до 1 ноября включительно.
Всю правду о копирайтинге расскажет 4 ноября в «Квартире 50» (Орджоникидзе, 18) Дмитрий Кабанов. Он поделится 5 вещами о копирайтинге, которые вы хотели узнать, разберет один из продающих текстов присутствующих и посоветует, как его можно улучшить. Стоимость — 300 рублей, начало в 19 часов. Запись по телефону 25-32-85.
Мини-квест «Неизвестная планета» пройдет в тайм-кафе «5 угол» (Республики, 5) 3 ноября в 17 часов. В данном квесте персонажи потеряли память и в начале истории не знают, кто они. Им предстоит вспомнить это в течение часа игры, которая проходит за одним столом и отличается очень непредсказуемыми поворотами сюжета. Записаться можно по ссылке — http://tyumen.questoria.ru/расписание-живых-квестов. Стоимость — по тарифам пребывания в кафе.