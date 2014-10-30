ТюмГУ будет добавлять +10 баллов к ЕГЭ за достижения абитуриентов

Как поясняют в управлении информационной политики ТюмГУ, под индивидуальными достижениями абитуриентов понимаются наличие аттестата с отличием, статуса чемпиона и призера Олимпийских или Паралимпийских игр, чемпиона мира, Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, наличие серебряного и золотого значка ГТО, а также осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности и результативное участие поступающих в статусных олимпиадах и конкурсах.
Таким образом, вуз включил в список все пункты, которые предусматривает Министерство образования. Все эти достижения будут суммироваться и присоединятся к итоговому результату по ЕГЭ. Тем не менее более чем на +10 баллов абитуриенту все равно рассчитывать не стоит.
При зачислении в ТюмГУ преимущественное право по сумме трех вступительных испытаний имеют победители и призеры межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев».За победу или призовое место по итогам олимпиады «Менделеев» начисляются максимальные дополнительные 10 баллов, причем, они не суммируются, если абитуриент представлен в нескольких «номинациях».