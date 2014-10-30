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ТюмГУ будет добавлять +10 баллов к ЕГЭ за достижения абитуриентов

30 октября 2014, 16:34
Тюменский государственный университет с будущего года намерен учитывать школьные достижения абитуриентов, добавляя за них 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении. Подобная мера была предложена Минобрнауки РФ.

Как поясняют в управлении информационной политики ТюмГУ, под индивидуальными достижениями абитуриентов понимаются наличие аттестата с отличием, статуса чемпиона и призера Олимпийских или Паралимпийских игр, чемпиона мира, Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, наличие серебряного и золотого значка ГТО, а также осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности и результативное участие поступающих в статусных олимпиадах и конкурсах.

Таким образом, вуз включил в список все пункты, которые предусматривает Министерство образования. Все эти достижения будут суммироваться и присоединятся к итоговому результату по ЕГЭ. Тем не менее более чем на +10 баллов абитуриенту все равно рассчитывать не стоит.

При зачислении в ТюмГУ преимущественное право по сумме трех вступительных испытаний имеют победители и призеры межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев».За победу или призовое место по итогам олимпиады «Менделеев» начисляются максимальные дополнительные 10 баллов, причем, они не суммируются, если абитуриент представлен в нескольких «номинациях».

#Новости#Абитуриенты#Вузы#ЕГЭ#ТюмГУ#Алексей#Общество
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