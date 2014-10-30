Показывал продавцам фотографии, а потом достал пистолет

Еще одна криминальная история произошла на днях в одном из магазинов на улице Ватутина. Туда пришли двое нетрезвых мужчин, и один из них, угрожая ножом, потребовал у продавца отдать алкогольные напитки. Когда в магазине сработала сигнализация, злоумышленник и его приятель испугались и, ничего не взяв, скрылись в неизвестном направлении. Мужчина с ножом — 33-летний тюменец, работающий сварщиком — был задержан прибывшим по сигналу «тревожной кнопки» экипажем вневедомственной охраны. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой).