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Показывал продавцам фотографии, а потом достал пистолет

30 октября 2014, 17:47
Чего только не случается в тюменских магазинах. До пяти лет лишения свободы грозит мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения сперва показывал продавцам свои фотографии, а потом грозил им и покупателям пистолетом.
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Тюмень

Чего только не случается в тюменских магазинах. До пяти лет лишения свободы грозит мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения сперва показывал продавцам свои фотографии, а потом грозил им и покупателям пистолетом.

Это произошло вечером 27 июня. Пьяный мужчина пришел в продуктовый магазин со своими личными фотографиями и стал показывать их продавцам. После того, как одна из продавщиц попросила странного человека отойти от кассы, тот, достав пневматический пистолет, стал угрожать персоналу магазина и находившимся в нем покупателям. При этом мужчина предлагал всем покинуть помещение.

Приехавшие по вызову сотрудников магазина полицейские задержали хулигана и изъяли у него оружие. Теперь 35-летний мужчина обвиняется по п. а ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Как сообщили в прокуратуре г. Тюмени, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд.

Еще одна криминальная история произошла на днях в одном из магазинов на улице Ватутина. Туда пришли двое нетрезвых мужчин, и один из них, угрожая ножом, потребовал у продавца отдать алкогольные напитки. Когда в магазине сработала сигнализация, злоумышленник и его приятель испугались и, ничего не взяв, скрылись в неизвестном направлении. Мужчина с ножом — 33-летний тюменец, работающий сварщиком — был задержан прибывшим по сигналу «тревожной кнопки» экипажем вневедомственной охраны. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой).

#Новости#Разбой#Хулиганство#Тюмень#Таня#Происшествия
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