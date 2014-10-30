Деньги за проезд по платной дороге будут списывать с телефона

Первыми, так называемую технологию Free Flow, опробуют на новой трассе Москва-Петербург в районе Вышнего Волочка, а также на ряде участков автодороги М-4 «Дон». Во время пилотного тестирования на участках будут работать шлагбаумы, уже ставшие привычными на платных трассах, но в дальнейшем от них откажутся.
Система Free Flow будет проверять, заплатил ли автовладелец за проезд, идентифицируя регистрационные знаки и сопоставляя данные об оплате. Если деньги не пришли, то автовладельцу вышлют счет за проезд и штраф за неуплату. Отметим, что помимо мобильника, деньги за проезд можно будет также перевести с банковской карты или используя транспондеры.
Введение системы Free Flow скорее всего потребует и принятия поправок в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы штрафовать «зайцев» на дороге. Пока что по данным видеокамер водителей можно наказывать лишь за нарушения ПДД. Соответствующие изменения в КоАП в настоящий момент находятся в разработке.