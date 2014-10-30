Деньги за проезд по платной дороге будут списывать с телефона

Система Free Flow будет проверять, заплатил ли автовладелец за проезд, идентифицируя регистрационные знаки и сопоставляя данные об оплате. Если деньги не пришли, то автовладельцу вышлют счет за проезд и штраф за неуплату. Отметим, что помимо мобильника, деньги за проезд можно будет также перевести с банковской карты или используя транспондеры.