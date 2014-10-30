"Арсенал+" организует скидочный уикенд

Покупатели, которые придут в магазины «Арсенал+», получат возможность выгодно купить более 1000 товаров по супер-привлекательным ценам, со скидками до 50%. Скидки будут распространяться на товары из разных групп ассортимента, от аксессуаров, чехлов, наушников, флешек, до планшетов, смартфонов, игровых приставок и т.п. Дети и взрослые одинаково рады будут скидкам на любимые гаджеты и всевозможные приспособления и аксессуары для них. Поэтому ждем наших дорогих покупателей вместе с детьми, приходите всем семейством!