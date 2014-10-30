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"Арсенал+" организует скидочный уикенд

30 октября 2014, 09:00
Впереди выходные, которые просто необходимо провести с пользой и выгодой для себя! «Арсенал+" готов вам в этом помочь. Во всех салонах «Арсенал+" снижены цены на целых три дня! Акция «Скидочный уикенд» пройдет с 31 октября по 2 ноября включительно.

Впереди выходные, которые просто необходимо провести с пользой и выгодой для себя! «Арсенал+" готов вам в этом помочь. Во всех салонах «Арсенал+" снижены цены на целых три дня! Акция «Скидочный уикенд» пройдет с 31 октября по 2 ноября включительно.

Покупатели, которые придут в магазины «Арсенал+», получат возможность выгодно купить более 1000 товаров по супер-привлекательным ценам, со скидками до 50%. Скидки будут распространяться на товары из разных групп ассортимента, от аксессуаров, чехлов, наушников, флешек, до планшетов, смартфонов, игровых приставок и т.п. Дети и взрослые одинаково рады будут скидкам на любимые гаджеты и всевозможные приспособления и аксессуары для них. Поэтому ждем наших дорогих покупателей вместе с детьми, приходите всем семейством!

Желаем всем зарядиться хорошим настроением от выгодных покупок в магазинах умной электроники «Арсенал+».

Ищите товары с желтыми ценниками в магазинах «Арсенал+».

Успейте купить! Дешевле не будет!

Внимание! Акция распространяется на товары, купленные в сети магазинов «Арсенал+» в городах Тюмень и Ханты-Мансийск, без учета покупок в интернет-магазине.

Подробная информация по телефону 88002000171, звонок по России бесплатный, на сайте www.arsplus.ru

Ждем Вас в салонах «Арсенал+» по адресам:

г. Тюмень, ТЦ «Пять звезд», ул. П.Артамонова 8/1.

г. Тюмень, ул. Хохрякова, 47

г. Тюмень, ТРЦ «Премьер»

г. Тюмень, ул. Ленина, 15

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 52

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