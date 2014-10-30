"Арсенал+" организует скидочный уикенд

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Внимание! Акция распространяется на товары, купленные в сети магазинов «Арсенал+» в городах Тюмень и Ханты-Мансийск, без учета покупок в интернет-магазине.
Ждем Вас в салонах «Арсенал+» по адресам:
г. Тюмень, ТЦ «Пять звезд», ул. П.Артамонова 8/1.
г. Тюмень, ул. Хохрякова, 47
г. Тюмень, ТРЦ «Премьер»
г. Тюмень, ул. Ленина, 15
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 52