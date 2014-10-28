Впереди длинные выходные — четыре дня отдыха

Удлиненные выходные жителям страны подарил День народного единства, который отмечается 4 ноября. Праздник появился недавно, в 2005 году. Он был учрежден в память о том, что в 1612 году народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Кроме того, 4 ноября православные христиане отмечают день Казанской иконы Божией Матери. Однако большинство жителей России из года в год признаются, что не отмечают День народного единства, многим непонятны смысл и название праздника — люди просто радуются лишнему выходному.