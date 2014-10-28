Впереди длинные выходные — четыре дня отдыха

Следующая рабочая неделя будет сокращенной: трудиться предстоит всего три дня. Зато отдыхать тюменцы, как и большинство россиян, будут не только в субботу и в воскресенье, но и в понедельник со вторником — с 1 по 4 ноября.
Удлиненные выходные жителям страны подарил День народного единства, который отмечается 4 ноября. Праздник появился недавно, в 2005 году. Он был учрежден в память о том, что в 1612 году народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Кроме того, 4 ноября православные христиане отмечают день Казанской иконы Божией Матери. Однако большинство жителей России из года в год признаются, что не отмечают День народного единства, многим непонятны смысл и название праздника — люди просто радуются лишнему выходному.
В этом году в ноябре еще на один нерабочий день больше благодаря переносу выходного с 23 февраля (День защитника Отечества и так пришелся на субботу) на 3 ноября.
Отметим, что ноябрьский праздник подарит россиянам последние в этом году удлиненные выходные. День Конституции РФ — 12 декабря — больше не является выходным, поэтому следующий внеплановый отдых нам предстоит только в новогодние каникулы. Как сообщалось ранее, в 2014 году они продлятся с 1 по 11 января.