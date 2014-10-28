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Убила сожителя топором и спрятала труп в огороде

28 октября 2014, 17:51
В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней женщины, которая топором убила своего сожителя и спрятала труп в огороде.

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней женщины, которая топором убила своего сожителя и спрятала труп в огороде.

Преступление было совершено в Ярковском районе 8 октября. Женщина поссорилась с сожителем и несколько раз ударила его топором по голове. После этого, как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области, она закопала труп в огороде своего дома.

Брат убитого мужчины написал в полицию заявление о его безвестном исчезновении. 27 октября сотрудники правоохранительных органов приехали к женщине в дом. Она призналась в убийстве, написала явку с повинной и указала место захоронения.

Женщине предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

#Новости#Убийства#Тюменская область#Таня#Происшествия
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