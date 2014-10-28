Убила сожителя топором и спрятала труп в огороде

Преступление было совершено в Ярковском районе 8 октября. Женщина поссорилась с сожителем и несколько раз ударила его топором по голове. После этого, как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области, она закопала труп в огороде своего дома.