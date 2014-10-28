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Пустующие цеха и электростанции — на фотовыставке Акселя Хансманна

28 октября 2014, 13:14
В Тюмени пройдет выставка фотохудожника Акселя Хансманна «Очарование прошлого». Фотоработы вывесят в музее-усадьбе Колокольниковых (ул. Республики, 20).
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Тюмень

Открытие фотовыставки состоится 29 октября в 10:00. Аксель Хансманн представляет 25 отпечатанных на холсте фоторабот, выполненных в режиме высококонтрастной съемки с компьютерной обработкой.

Господин Хансманн запечатлел на них пустующие цеха, электростанции, пивоварни и промышленные территории. Каждая работа фотохудожника сопровождается интересной историей изображенного на холсте объекта. Аксель Хансамнн — немецкий фотограф, проживающий в Берлине. Хансманн стал всемирно известен благодаря своему крупному проекту — «Заброшенные места», в котором запечатлел полуразрушенные и заброшенные здания цехов, электростанций и госпиталей.

Фотограф нашел свой уникальный метод: Аксель снимает одно и то же место неоднократно в разное время года и разное время суток, благодаря чему в его работах присутствует необычный стиль: фотографии становятся похожи на живописные картины.

Особое место в творчестве Акселя Хансманна занимают бывшие места дислокации Группы советских войск в Германии — военные госпитали Белитц и Грабовзее.

Выставки Акселя Хансманна уже проходили в Екатеринбурге и Оренбурге.

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