Любите Бьорк? Приходите в «Синема Парк»

Исландская певица Бьорк выступила в сопровождении уникальных музыкальных инструментов на фоне потрясающих визуальных эффектов, созданных дизайнерами со всего мира. Бьорк привлекла для шоу Всеисландский женский хор, ослепительные фильмы о живой природе и множество уникальных инструментов, например, катушки Теслы, пускающие электрические разряды с потолка.