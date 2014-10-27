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Любите Бьорк? Приходите в «Синема Парк»

27 октября 2014, 17:50
Только 25, 26 и 27 октября в Национальной сети кинотеатров «Синема Парк» состоятся эксклюзивные всероссийские показы музыкального фильма «Бьорк: Biophilia Live».

Это многомерное мультимедийное исследование музыки, природы и технологий, основанное на шоу по мотивам восьмого студийного альбома Бьорк Biophilia.

Исландская певица Бьорк выступила в сопровождении уникальных музыкальных инструментов на фоне потрясающих визуальных эффектов, созданных дизайнерами со всего мира. Бьорк привлекла для шоу Всеисландский женский хор, ослепительные фильмы о живой природе и множество уникальных инструментов, например, катушки Теслы, пускающие электрические разряды с потолка.

Бьорк заполнит своей любовью ко всему живому кинотеатры СИНЕМА ПАРК по всей России! Успейте занять любимые места на сайте http://www.cinemapark.ru/films/schedule/2279

#Новости#Музыка#Кино#Синема Парк#Ирина#Культура
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