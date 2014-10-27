Любите Бьорк? Приходите в «Синема Парк»

Это многомерное мультимедийное исследование музыки, природы и технологий, основанное на шоу по мотивам восьмого студийного альбома Бьорк Biophilia.
Исландская певица Бьорк выступила в сопровождении уникальных музыкальных инструментов на фоне потрясающих визуальных эффектов, созданных дизайнерами со всего мира. Бьорк привлекла для шоу Всеисландский женский хор, ослепительные фильмы о живой природе и множество уникальных инструментов, например, катушки Теслы, пускающие электрические разряды с потолка.
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