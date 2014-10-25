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Семье погибшего крановщика могут выплатить 2 млн. рублей

25 октября 2014, 14:34
Семья погибшего во время аварии башенного крана рабочего может получить 2 млн. рублей в качестве компенсации за потерю родственника. Сумма будет выплачена в случае, если падение подъемного крана будет признано аварией на опасном объекте, сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности Андрей Юрьев.

Напомним, трагическое происшествие произошло утром 22 октября на стройплощадке в районе улиц Профсоюзная и Советская. В результате падения крана погиб крановщик, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Согласно данным АИС НССО, ответственность владельца крана застрахована по федеральному закону № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (ОПО) в страховой компании «РЕСО-Гарантия».

Для получения страховой компенсации иждивенцам погибшего необходимо представить в страховую компанию, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие их нахождение на иждивении у погибшего.

Согласно закону об ОПО, все владельцы опасных объектов должны страховать свою ответственность перед физическими и юридическими лицами.

В соответствии с законом, любой гражданин, находящийся на территории РФ, имеет право на возмещение вреда, причиненного ему в результате аварии на опасном объекте, а в случае гибели человека право на компенсацию есть у его иждивенцев. Размер компенсации составляет 2 млн рублей. Кроме того, производится возмещение расходов на погребение в размере до 25 тыс. рублей.

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