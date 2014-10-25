Семье погибшего крановщика могут выплатить 2 млн. рублей

В соответствии с законом, любой гражданин, находящийся на территории РФ, имеет право на возмещение вреда, причиненного ему в результате аварии на опасном объекте, а в случае гибели человека право на компенсацию есть у его иждивенцев. Размер компенсации составляет 2 млн рублей. Кроме того, производится возмещение расходов на погребение в размере до 25 тыс. рублей.