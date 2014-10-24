За езду по тротуарам предложили лишать прав

С соответствующей инициативой в комитет по транспорту Госдумы обратился член ОП, руководитель проекта «Стоп Хам» Дмитрий Чугунов. «В ходе общественных рейдов я не раз сталкивался с ситуацией, когда водители начинают откровенно наезжать на пешеходов, если те их не пропускают. На мой взгляд, это крайне опасно, потому что по тротуарам ходят пенсионеры, дети, молодые родители с колясками, которым некуда деться в случае опасности», — заявил Чугунов.