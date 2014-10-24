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За езду по тротуарам предложили лишать прав

24 октября 2014, 10:02
Общественная палата России предложила ужесточить наказание водителей за езду по тротуарам, заменив штраф в две тысячи рублей лишением прав на полгода.

С соответствующей инициативой в комитет по транспорту Госдумы обратился член ОП, руководитель проекта «Стоп Хам» Дмитрий Чугунов. «В ходе общественных рейдов я не раз сталкивался с ситуацией, когда водители начинают откровенно наезжать на пешеходов, если те их не пропускают. На мой взгляд, это крайне опасно, потому что по тротуарам ходят пенсионеры, дети, молодые родители с колясками, которым некуда деться в случае опасности», — заявил Чугунов.

Как отметил Чугунов, в Общественную палату регулярно поступают жалобы граждан на то, что автомобилисты объезжают по тротуарам пробки. В своем обращении член ОП сослался на статистику Госавтоинспекции, согласно которой с 1 августа по 1 октября число ДТП с участием пешеходов выросло на треть, а число погибших — на 45 процентов. Ухудшение ситуации, по мнению Чугунова, связано с ездой по тротуарам.

«На мой взгляд, нынешний штраф в размере 2 тысячи рублей за выезд в пешеходную зону не работает. Как правило, на штраф попадает каждый десятый водитель раз в 2–3 месяца, из-за чего водители относятся к этой мере как к некому „абонементу“ на езду по тротуарам», — выразил мнение Чугунов.

Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов, комментируя инициативу члена ОП, назвал ее слишком радикальной. По мнению парламентария, нужно штрафовать водителя при первом нарушении на 5 тысяч, а лишать его прав — только при втором нарушении.

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