Куда сходить в Тюмени в выходные: 24 — 26 октября

Группа ПТВП («Последние танки в Париже») выступит 26 октября на сцене клуба «Байконур». Нам представят новый альбом с новыми песнями и идеями. С новыми инструментами и мечтами. С новым пониманием происходящего и всё с той же ненавистью к мещанству и соглашательству.