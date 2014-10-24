Куда сходить в Тюмени в выходные: 24 — 26 октября

В эти выходные в Тюмени будут играть песни группы Metallica, соревноваться в остроумии команды КВН, а также выступать дельфины и кит. О главных событиях уикэнда — в обзоре NashGorod.ru.
Гастроли Московского дельфинария в Тюмени начались. Увидеть очаровательных дельфинов и северного белого кита тюменцы смогут вплоть до начала декабря. Павильон аквашоу расположился на парковке ТРЦ «Кристалл».
Модели, одетые только в нижнее белье и шубы, продефилируют в центральной галерее торгово-развлекательного центра «Малахит» 26 октября в 14 часов. Конкурсы для гостей, розыгрыши и приятные подарки от 1000 рублей ждут вас!
Открытый осенний кубок КВН пройдет в ДИ «Пионер» 25 октября в 18:30. В мероприятии примут участие более 15 команд из Тюмени и Тюменской области, а также Екатеринбурга, Челябинска, Кургана и Нижневартовска. Бессменная ведущая Осеннего кубка — Надежда Рагулина, которая ранее являлась участницей лиг Международного союза КВН.
Дружеский обменник «Фримаркет» ждет тюменцев на Цветном бульваре возле скульптуры «Нежность» 25 октября с 18 до 20 часов. Вы можете принести ненужные, но хорошие вещи, чтобы они обрели нового хозяина, или взять что-то себе.
Тюменские deathcore-музыканты Missouri Quiet возвращаются на сцену со своим новым, свежайшим творением — лонгплеем «Through the Millenniums». «В условиях нарастающего музыкального застоя в столице Сибири — новый альбом одной из ведущих „тяжелых“ групп Тюмени выглядит долгожданным глотком свежего воздуха», — пишут организаторы и приглашают в арт-пространство «Другое место» (Республики, 250/2) 25 октября в 19 часов.
Первая в СНГ официальная трибьют-команда группы Metallica под названием Scream Inc. выступит в Тюмени в клубе «Байконур» (Ленина, 4) 25 октября. В 2013 году группа получила статус официального Metallica трибьют бэнда с правом исполнения, а также использования песен мирового гранда.
Приготовить под руководством итальянского шеф-повара Карло Контини обед или ужин можно будет 26 октября. Гости познакомятся с рецептами, наполненными ароматами солнца Умбрии и философией «живой кухни». В финале участников ждет совместная трапеза. Подробности на сайте http://tmncs.ru/.
В Тюмень приехала чудотворная икона Сергия Радонежского. Наутро 25 октября в Знаменском кафедральном соборе состоится божественная литургия, во время которой можно будет прикоснуться к святыне. После этого состоятся проводы и передача иконы представителю Хабаровской митрополии.
C 25 по 31 октября в кинозале Fabric loft (Молодежная 74/4) пройдет фестиваль Kinematic shorts. Начало сеансов в 20:00. Проект составили работы уже сложившихся режиссеров, получившие признание десятков фестивалей. Каждый фильм — удивительная романтическая история, наполненная искрометным юмором, светлой грустью и невероятно красивой музыкой, страстью и желанием, надеждой на чудо. Билет — 250 рублей.
Мини-версия этнофестиваля пройдет в «Квартире 50» (Орджоникидзе, 18) 26 октября. В программе выступление проекта ShivaShakti с расслабляющей и завораживающей музыкой, настройка природного голоса, мастер-классы по мехенди, плетению дредов, плетению ловцов снов. Подробности в группе http://vk.com/etno_kvartira50.
Группа ПТВП («Последние танки в Париже») выступит 26 октября на сцене клуба «Байконур». Нам представят новый альбом с новыми песнями и идеями. С новыми инструментами и мечтами. С новым пониманием происходящего и всё с той же ненавистью к мещанству и соглашательству.
Эзотерический исследовательский музыкальный проект «Великий дух Фрекен Бок» приглашает вас в уютной темноте послушать ханг-драм, диджириду, бубен, варганы, флейты, уду, тибетские чаши. Вас ждут музыкальные импровизации, мистические сказки, звуковой массаж, путешествие в «Нижний мир». Мероприятие пройдет в фэндом-клубе D20 26 октября в 18 часов.