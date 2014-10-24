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«Газель» сбила девушку на Пермякова

24 октября 2014, 13:37
«Газель», двигаясь задним ходом, сбила вчера, 23 октября, пешехода на парковке у торгового центра. Водитель грузового фургона не заметил девушку.

Инцидент произошел на ул. Пермякова, 21. По предварительным данным, девушка шла в капюшоне и не заметила движущуюся машину. У пострадавшей ушибы, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Еще одна женщина пострадала вчера на ул. Дружбы, 130, где столкнулись четыре автомобиля: маршрутное такси Peugeot, автомашины Renault,Ford и еще один автомобиль, водитель которого уехал с места ДТП. Водитель «маршрутки» не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего его 38-летняя пассажирка получила сотрясение мозга и ушибы.

#Новости#Пешеходы#Автомобили#Происшествия#Маршрутки#Транспорт#Маша#Общество
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