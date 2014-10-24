«Газель» сбила девушку на Пермякова

Еще одна женщина пострадала вчера на ул. Дружбы, 130, где столкнулись четыре автомобиля: маршрутное такси Peugeot, автомашины Renault,Ford и еще один автомобиль, водитель которого уехал с места ДТП. Водитель «маршрутки» не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего его 38-летняя пассажирка получила сотрясение мозга и ушибы.