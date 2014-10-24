«Газель» сбила девушку на Пермякова

Инцидент произошел на ул. Пермякова, 21. По предварительным данным, девушка шла в капюшоне и не заметила движущуюся машину. У пострадавшей ушибы, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
Еще одна женщина пострадала вчера на ул. Дружбы, 130, где столкнулись четыре автомобиля: маршрутное такси Peugeot, автомашины Renault,Ford и еще один автомобиль, водитель которого уехал с места ДТП. Водитель «маршрутки» не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего его 38-летняя пассажирка получила сотрясение мозга и ушибы.