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Ах Астахова прочитает свои стихи в Тюмени

24 октября 2014, 11:20
Пронзительные и искренние, ее стихи заставляют сердце трепетать, а видеоролики, где она читает свою лирику, завораживают и не отпускают. Молодая и популярная в современном литературном сообществе поэтесса Ирина Астахова выступит в нашем городе 30 ноября.
Сюжет
Тюмень

Выступления Ирины Астаховой, которая творит под псевдонимом Ах Астахов, собирают сотни и тысячи зрителей на различных площадках России и ближайшего зарубежья. Непередаваемая легкость и жизненность лиричных строк в сочетании с мелодичным, живым музыкальным сопровождением создают удивительную атмосферу на ее выступлениях.

Поэтесса поднимает тему сложных отношений между людьми в современном мире. В ее словах, голосе и взгляде проявляется собственный опыт, и личные переживания.

В ее творчестве находят отражение и путешествия, ведь поездки и стихи — это то, что Ирина ценит в своей жизни более всего. Она открыта и готова поделиться с вами своим тонким мироощущением, рассказать о том, что она видит и чувствует!

Юная поэтесса заставит трепетать даже самого черствого зрителя. Поэзия сопровождает ее в течении всего жизненного пути, рифмовать слова она начала еще будучи маленькой девочкой, а что может быть проникновеннее стихов, написанных с душой и частичкой любви самого автора?

Выступления Ах Астаховой условно можно поделить на две части: когда автор читает лирику от лица женщины и от лица мужчины. «Мужская лирика — это более острые, резкие, эмоциональные стихи, а женская — более легкие и мягкие», — рассказывала Ах Астахова в интервью журналу Veter magazine.

Приходите на выступление Ах Астаховой 30 ноября в рок-клуб «Белый кот» (Ленина, 4). Число билетов очень ограничено, стоимость — от 700 рублей в зависимости от расположения стола. Телефон касс: 546–546.

#Новости#Поэзия#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
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