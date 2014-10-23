Карло Контини: Кухня должна быть инструментом общения с посетителем

Ирина Катигарова: Первые контакты запланированы сегодня вечером на дегустации, там гостям будут представлены привезенные товары. О подробностях пока говорить преждевременно, договоры еще не заключены. Если говорить о сферах, естественно, это ресторанный бизнес и магазины нишевых продуктов. В настоящее время наши итальянские гости знакомятся с рынком, о каналах сбыта можно будет говорить только после заключения договоров. Хотя «каналы сбыта» не совсем верный термин, намекает на некую дистрибуцию. Речь же идет о небольших поставках. Во-первых, трюфель достаточно дефицитный товар, он на вес золота, во-вторых, в настоящее время он под эмбарго. Поэтому пока сейчас у наших гостей нацеленность на частные визиты, приезд потенциальных партнеров на производства в Италию, знакомства. В любом случае ни один контракт не заключается даже в течение трех месяцев после знакомства с продуктом. Поэтому смысл приезда наших гостей в установлении стратегического партнерства. Сейчас на дворе конец октября, санкции прекратят свое действие ориентировочно к середине следующего года. За этот промежуток времени нужно провести достаточно большую работу. Вообще, могу сказать, что регион Умбрия один из самых недооцененных регионов Италии. В России все, наверное, слышали о Пьемонте, о Сицилии, Тоскане, но мало об Умбрии. Между тем там очень хорошо развито производство тех же трюфелей, оливкового масла, там очень хорошее вино. Кроме того многие бренды итальянской одежды и обуви производятся именно в Умбрии.