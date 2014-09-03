На въездах в Тюмень заработали два новых светофора

Два новых светофора начали функционировать на федеральных автодорогах в окрестностях Тюмени.
Новые светофорные объекты установлены на въездах в областной центр: на 316-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень и на автодороге Курган — Тюмень у деревни Патрушево.
До сегодняшнего дня светофоры работали в режиме мигания желтого сигнала, теперь работают в рабочем режиме. Светофор на автодороге Курган — Тюмень вызывного действия, призван обеспечить безопасность пешеходов, пересекающих федеральную трассу.
На автодороге Екатеринбург — Тюмень светофорный объект расположен на оживленном перекрестке: здесь с одной стороны на федеральную трассу выходит выезд из поселка Московский, с другой — из садоводческих обществ.
Обстановка на перекрестке особенно осложнялась в выходные дни, инспекторам ГИБДД приходилось регулировать движением в ручном режиме. В настоящее время в местах расположения светофорных объектов ведется монтаж направляющих пешеходных ограждений, уже завершено нанесение дорожной разметки, сообщает госавтоинспекция Тюменской области.
Фото: http://www2.newanons.ru