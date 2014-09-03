nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На въездах в Тюмень заработали два новых светофора

3 сентября 2014, 17:13
Два новых светофора начали функционировать на федеральных автодорогах в окрестностях Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Два новых светофора начали функционировать на федеральных автодорогах в окрестностях Тюмени.

Новые светофорные объекты установлены на въездах в областной центр: на 316-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень и на автодороге Курган — Тюмень у деревни Патрушево.

До сегодняшнего дня светофоры работали в режиме мигания желтого сигнала, теперь работают в рабочем режиме. Светофор на автодороге Курган — Тюмень вызывного действия, призван обеспечить безопасность пешеходов, пересекающих федеральную трассу.

На автодороге Екатеринбург — Тюмень светофорный объект расположен на оживленном перекрестке: здесь с одной стороны на федеральную трассу выходит выезд из поселка Московский, с другой — из садоводческих обществ.

Обстановка на перекрестке особенно осложнялась в выходные дни, инспекторам ГИБДД приходилось регулировать движением в ручном режиме. В настоящее время в местах расположения светофорных объектов ведется монтаж направляющих пешеходных ограждений, уже завершено нанесение дорожной разметки, сообщает госавтоинспекция Тюменской области.

Фото: http://www2.newanons.ru

#Новости#Госавтоинспекция#Тюмень#Светофоры#Транспорт#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25