Жестокое убийство бизнесмена из Каменки: виновные задержаны

Жесточайшее преступление было совершено 22 января. По версии следствия, трое неизвестных в масках и в перчатках проникли в гараж Калугина, расположенный во дворе дома на улице Мира в деревне Каменка Тюменского района. Дома в тот момент никого не было. Около 18.00 приехавшие супруги зашли в коттедж. Чуть позже жена предпринимателя пошла в гараж, там ее ударили по голове. Трое злоумышленников обыскали женщину, надели на нее наручники и избили. Затем они ворвались в дом и напали на хозяина. Валерия Калугина жестоко избили и пытали. Ранее сообщалось, что мужчине вворачивали шурупы в области сердца, в голову. В следственном управлении отмечают, что разбойников интересовало, где находится крупная сумма денег.