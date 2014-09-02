Жестокое убийство бизнесмена из Каменки: виновные задержаны

Появилась свежая информация по одному из резонансных дел текущего года: предъявлено обвинение троим тюменцам, которые зимой напали на коттедж руководителя ЗАО «Каменское» Валерия Калугина. Напомним, предпринимателя и его жену избивали и мучили. Сам Калугин скончался в больнице, его жене чудом удалось выжить.
Жесточайшее преступление было совершено 22 января. По версии следствия, трое неизвестных в масках и в перчатках проникли в гараж Калугина, расположенный во дворе дома на улице Мира в деревне Каменка Тюменского района. Дома в тот момент никого не было. Около 18.00 приехавшие супруги зашли в коттедж. Чуть позже жена предпринимателя пошла в гараж, там ее ударили по голове. Трое злоумышленников обыскали женщину, надели на нее наручники и избили. Затем они ворвались в дом и напали на хозяина. Валерия Калугина жестоко избили и пытали. Ранее сообщалось, что мужчине вворачивали шурупы в области сердца, в голову. В следственном управлении отмечают, что разбойников интересовало, где находится крупная сумма денег.
Злоумышленники проглядели мобильный телефон, который был в кармане у супруги предпринимателя. Она сумела его достать и позвонила родственнице. Когда родня приехала на подмогу, нападавшие еще находились на территории дома. Но все же им удалось скрыться с места преступления. Неизвестные похитили деньги, золотую цепочку и часы.
Оба супруга были доставлены в областную больницу № 2 города Тюмени. Несмотря на усилия врачей, Валерий Калугин скончался.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Долгое время по нему не было новостей и официальных комментариев, но сегодня появилась свежая информация: оказывается, злоумышленники задержаны. Следователям удалось установить, что к совершению преступления причастны трое жителей Тюмени в возрасте 52, 27 и 32 лет. В настоящее время им предъявлены обвинения по ч.3 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище), п.п. «ж», «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений).
Кроме того, как отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, проверяется причастность мужчин к совершению аналогичных преступлений против личности и собственности, проведены обыски по местам проживания обвиняемых, частично изъято похищенное имущество.
Других подробностей сотрудники следственного управления пока не разглашают. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося.
Деревня Каменка Тюменского района находится в 30 км от Тюмени. Судя по информации в Интернете, Валерий Викторович Калугин был руководителем агропромышленных компаний ЗАО «Каменское» и ООО «Каменское-2». Они, в частности, занимались растениеводством и выращиванием овощей, разведением домашнего скота и т.д.