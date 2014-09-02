Установлены личности погибших в ДТП 1 сентября

17 дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области 1 сентября, в них погибли 3 человека, 12 получили травмы.
Установлены личности людей, погибших вчера утром в селе Аромашево. Здесь на ул. Ленина, 110 автомобиль ВАЗ2107 съехал с дороги на тротуар, въехал на большой скорости в забор жилого дома, снеся около 25 метров штакетника и забора из досок. Погибли два человека: 55-летний мужчина и 30-летняя женщина, жители Аромашевского и Голышмановского районов.
Накануне погибший мужчина купил этот автомобиль, компания из пяти человек выпивала спиртное с вечера, под утро поехали за добавкой. За рулем находился 48-летний житель села Аромашево, он был пьян, в ДТП водитель и еще двое пассажиров не пострадали.
Автомобиль ВАЗ21099 съехал в кювет и опрокинулся на 2-м километре автодороги Упорово-Сунгурово. В машине находились пятеро молодых людей в возрасте от 17 до 21 года. Все они получили травмы головы, ушибы и ссадины. За рулем автомобиля находился 21-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения.
Четыре пассажира упали вчера в маршрутных автобусах в Тюмени. На ул. 2-я луговая в автобусе ЛиАз 48 маршрута упали две женщины 39 и 68 лет, пассажирки получили ушибы. На ул. Мельникайте, 76 в автобусе 13 маршрута упала 58-летняя пассажирка, женщина получила рвано-ушибленную рану головы. На ул. Мельникайте, 1 в маршрутном такси № 44 упала 73-летняя женщина, у этой пострадавшей рваная рана брови. По предварительным данным, во всех трех случаях водители не смогли выбрать безопасную скорость.
В девятом часу вечера на перекрестке улиц Менделеева и Зелинского столкнулись автомобиль Daewoo и мотоцикл. Предварительно, водитель автомобиля нарушил правила очередности проезда. В аварии травмированы двое 16-летних подростков, парень и девушка, у обоих переломы конечностей, имеются и другие повреждения, сообщает госавтоинспекция Тюменской области.