nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Установлены личности погибших в ДТП 1 сентября

2 сентября 2014, 13:13
17 дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области 1 сентября, в них погибли 3 человека, 12 получили травмы.
Сюжет
Тюмень

17 дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области 1 сентября, в них погибли 3 человека, 12 получили травмы.

Установлены личности людей, погибших вчера утром в селе Аромашево. Здесь на ул. Ленина, 110 автомобиль ВАЗ2107 съехал с дороги на тротуар, въехал на большой скорости в забор жилого дома, снеся около 25 метров штакетника и забора из досок. Погибли два человека: 55-летний мужчина и 30-летняя женщина, жители Аромашевского и Голышмановского районов.

Накануне погибший мужчина купил этот автомобиль, компания из пяти человек выпивала спиртное с вечера, под утро поехали за добавкой. За рулем находился 48-летний житель села Аромашево, он был пьян, в ДТП водитель и еще двое пассажиров не пострадали.

Автомобиль ВАЗ21099 съехал в кювет и опрокинулся на 2-м километре автодороги Упорово-Сунгурово. В машине находились пятеро молодых людей в возрасте от 17 до 21 года. Все они получили травмы головы, ушибы и ссадины. За рулем автомобиля находился 21-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения.

Четыре пассажира упали вчера в маршрутных автобусах в Тюмени. На ул. 2-я луговая в автобусе ЛиАз 48 маршрута упали две женщины 39 и 68 лет, пассажирки получили ушибы. На ул. Мельникайте, 76 в автобусе 13 маршрута упала 58-летняя пассажирка, женщина получила рвано-ушибленную рану головы. На ул. Мельникайте, 1 в маршрутном такси № 44 упала 73-летняя женщина, у этой пострадавшей рваная рана брови. По предварительным данным, во всех трех случаях водители не смогли выбрать безопасную скорость.

В девятом часу вечера на перекрестке улиц Менделеева и Зелинского столкнулись автомобиль Daewoo и мотоцикл. Предварительно, водитель автомобиля нарушил правила очередности проезда. В аварии травмированы двое 16-летних подростков, парень и девушка, у обоих переломы конечностей, имеются и другие повреждения, сообщает госавтоинспекция Тюменской области.

#Новости#Жертвы ДТП#Госавтоинспекция#Тюмень#Транспорт#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25