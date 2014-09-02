Установлены личности погибших в ДТП 1 сентября

Четыре пассажира упали вчера в маршрутных автобусах в Тюмени. На ул. 2-я луговая в автобусе ЛиАз 48 маршрута упали две женщины 39 и 68 лет, пассажирки получили ушибы. На ул. Мельникайте, 76 в автобусе 13 маршрута упала 58-летняя пассажирка, женщина получила рвано-ушибленную рану головы. На ул. Мельникайте, 1 в маршрутном такси № 44 упала 73-летняя женщина, у этой пострадавшей рваная рана брови. По предварительным данным, во всех трех случаях водители не смогли выбрать безопасную скорость.