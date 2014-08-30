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Владелец «Жигулей» сам арестовал автовора

30 августа 2014, 12:24
В отдел полиции № 8 29 августа поступило сообщение о попытке кражи из автомобиля. Звонивший сообщил, что уже задержал подозреваемого самостоятельно. Прибывшему наряду вневедомственной охраны оставалось только препроводить злоумышленника в отдел.

Как выяснилось, 36-летний безработный тюменец решил нажиться за счет автовладельца. В момент преступления он был совершенно трезв. Сначала злоумышленник разбил стекло в «Жигулях» четвертой модели и вытащил из салона магнитолу, затем снял аккумулятор, вытащил запасное колесо и инструменты из багажника. В момент, когда похититель деловито прятал награбленное в ближайших кустах, его и заметил хозяин машины.

Мужчина вызвал полицию, а затем самостоятельно скрутил автовора. В настоящее время, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмень, подозреваемый находится в камере предварительного заключения. Ему предъявлены обвинения по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

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