Владелец «Жигулей» сам арестовал автовора

Как выяснилось, 36-летний безработный тюменец решил нажиться за счет автовладельца. В момент преступления он был совершенно трезв. Сначала злоумышленник разбил стекло в «Жигулях» четвертой модели и вытащил из салона магнитолу, затем снял аккумулятор, вытащил запасное колесо и инструменты из багажника. В момент, когда похититель деловито прятал награбленное в ближайших кустах, его и заметил хозяин машины.