Владелец «Жигулей» сам арестовал автовора

Как выяснилось, 36-летний безработный тюменец решил нажиться за счет автовладельца. В момент преступления он был совершенно трезв. Сначала злоумышленник разбил стекло в «Жигулях» четвертой модели и вытащил из салона магнитолу, затем снял аккумулятор, вытащил запасное колесо и инструменты из багажника. В момент, когда похититель деловито прятал награбленное в ближайших кустах, его и заметил хозяин машины.
Мужчина вызвал полицию, а затем самостоятельно скрутил автовора. В настоящее время, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмень, подозреваемый находится в камере предварительного заключения. Ему предъявлены обвинения по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).