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В пятницу и субботу будут ловить пьяных водителей

29 августа 2014, 15:51
Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Тюмени в пятницу и субботу. В проведении мероприятий задействованы сотрудники полка и спецбатальона ДПС ГИБДД.
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Тюмень

В вечернее и ночное время инспекторы возьмут под контроль «злачные места» города. Как показывает практика, встречаются нетрезвые водители и в утренние часы — те, кто сел за руль, еще не придя в себя после вчерашних обильных «возлияний».

В этом году в Тюменской области инспекторы отстранили от управления более 9,5 тысяч нетрезвых водителей, в том числе более 4-х тысяч — в Тюмени. Количество таких нарушителей традиционно возрастает по пятницам и выходные дни.

ГИБДД просит законопослушных водителей отнестись с пониманием к массовым проверкам. Если вы не нарушали правил и не употребляли спиртного перед тем как сесть за руль, инспектор не отнимет много вашего времени и всегда пожелает вам счастливого пути, сообщает госавтоинспекция Тюменской области.

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