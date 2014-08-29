В пятницу и субботу будут ловить пьяных водителей

ГИБДД просит законопослушных водителей отнестись с пониманием к массовым проверкам. Если вы не нарушали правил и не употребляли спиртного перед тем как сесть за руль, инспектор не отнимет много вашего времени и всегда пожелает вам счастливого пути, сообщает госавтоинспекция Тюменской области.