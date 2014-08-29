В пятницу и субботу будут ловить пьяных водителей

В вечернее и ночное время инспекторы возьмут под контроль «злачные места» города. Как показывает практика, встречаются нетрезвые водители и в утренние часы — те, кто сел за руль, еще не придя в себя после вчерашних обильных «возлияний».
В этом году в Тюменской области инспекторы отстранили от управления более 9,5 тысяч нетрезвых водителей, в том числе более 4-х тысяч — в Тюмени. Количество таких нарушителей традиционно возрастает по пятницам и выходные дни.
ГИБДД просит законопослушных водителей отнестись с пониманием к массовым проверкам. Если вы не нарушали правил и не употребляли спиртного перед тем как сесть за руль, инспектор не отнимет много вашего времени и всегда пожелает вам счастливого пути, сообщает госавтоинспекция Тюменской области.