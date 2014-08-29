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Суббота станет последним теплым днем лета

29 августа 2014, 11:25
В Тюмени установилась прохладная пасмурная погода, и горожане потихоньку начинают переодеваться из легких ветровок в плотные куртки. В данный момент за окнами всего +15 градусов. Однако ветер достаточно слабый и нехолодный — 3 м/с в юго-восточном направлении. Днем немного потеплеет до +19 градусов, ветер не усилится, но ожидаются дожди, которые продолжатся и вечером.
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Тюмень

По данным сайта NashGorod.ru, погода в субботу 30 августа будет достаточно приятной и подходящей для прогулок. Днем столбики термометров покажут +22 градуса, небо будет безоблачным. Тюменцы смогут порадоваться ласковому солнцу. Правда, картину может испортить сильный западный ветер скоростью 7 м/с. Однако к вечеру он немного утихнет, а в воздухе установится температура +18 градусов. Небольшой дождь ожидается лишь в ночное время суток.

В последний в этом году летний день, воскресенье 31 августа будет прохладнее. По прогнозам с сайта GisMeteo.ru, днем воздух прогреется до +19 градусов. Казалось бы, относительно тепло, но из-за сильного западного ветра скоростью 6 м/с и облачной погоды это тепло будет слабо ощущаться. К вечеру и вовсе ожидается всего +14 градусов, правда, при слабом западном ветре скоростью 2 м/с. К тому же, пройдет дождь.

Фото: http://desktopwallpapers.org.ua

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