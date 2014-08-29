Суббота станет последним теплым днем лета

В последний в этом году летний день, воскресенье 31 августа будет прохладнее. По прогнозам с сайта GisMeteo.ru, днем воздух прогреется до +19 градусов. Казалось бы, относительно тепло, но из-за сильного западного ветра скоростью 6 м/с и облачной погоды это тепло будет слабо ощущаться. К вечеру и вовсе ожидается всего +14 градусов, правда, при слабом западном ветре скоростью 2 м/с. К тому же, пройдет дождь.