В Тюмени совершил побег подозреваемый

Приметы разыскиваемого: рост 170–175 см. славянской внешности, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет в черную кожаную куртку (воротник стойка) замок молния, оранжевую футболку, черное спортивное трико, на ногах кроссовки черные фирмы «Адидас», шнурки белого цвета.
Граждан, обладающих информацией о его месте нахождения, просят незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону «02». Анонимность гарантируется.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, в настоящее время назначена служебная проверка по выяснению степени вины сотрудников, а также их руководителей, допустивших это ЧП. По итогам проверки будут приняты меры дисциплинарного характера.