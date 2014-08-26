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В Тюмени совершил побег подозреваемый

26 августа 2014, 10:15
В Тюмени совершил побег из-под стражи следственно-арестованный за преступление имущественного характера Алексей Александрович Шишкин 1980 года рождения. Побег произошел вчера, 25 августа, во время проведения следственных действий. Управление МВД просит горожан помочь в его розыске.
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Полиция

Приметы разыскиваемого: рост 170–175 см. славянской внешности, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет в черную кожаную куртку (воротник стойка) замок молния, оранжевую футболку, черное спортивное трико, на ногах кроссовки черные фирмы «Адидас», шнурки белого цвета.

Граждан, обладающих информацией о его месте нахождения, просят незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону «02». Анонимность гарантируется.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, в настоящее время назначена служебная проверка по выяснению степени вины сотрудников, а также их руководителей, допустивших это ЧП. По итогам проверки будут приняты меры дисциплинарного характера.

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