У моста Влюбленных — один из самых опасных пешеходных переходов

На пешеходных переходах Тюмени в этом году водители сбили 19 детей и 92-х взрослых пешеходов, три человека погибли. Регулируемые пешеходные переходы на перекрестках, где нет отдельной фазы для пешеходов, также небезопасны. Водители не пропускают пешеходов, стараясь побыстрее проехать через перекресток. По три ДТП с участием пешеходов зарегистрированы на перекрестке улиц Республики и Холодильной, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 35 по улице 30 лет Победы, на регулируемом переходе на улице Республики, 188, а также на 50 лет Октября,36.