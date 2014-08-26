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У моста Влюбленных — один из самых опасных пешеходных переходов

26 августа 2014, 14:07
Часто водители не пропускают пешеходов на улице Республики в районе перекрестка с 8-е марта и у моста Влюбленных, на перекрестке улиц Харьковской и Мельникайте водители не пропускают пешеходов при повороте. Такую информацию сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На пешеходных переходах Тюмени в этом году водители сбили 19 детей и 92-х взрослых пешеходов, три человека погибли. Регулируемые пешеходные переходы на перекрестках, где нет отдельной фазы для пешеходов, также небезопасны. Водители не пропускают пешеходов, стараясь побыстрее проехать через перекресток. По три ДТП с участием пешеходов зарегистрированы на перекрестке улиц Республики и Холодильной, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 35 по улице 30 лет Победы, на регулируемом переходе на улице Республики, 188, а также на 50 лет Октября,36.

В преддверии нового учебного года тюменская Госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов. Водители должны привыкнуть к тому, что в ближайшие дни движение пешеходов по пешеходным переходам увеличится в разы, за счет юных участников дорожного движения.

Ежедневно 7–8 нарядов дорожно-патрульной службы контролирует соблюдение правил проезда пешеходных переходов в Тюмени. За последнюю неделю к административной ответственности привлечены 265 водителей, не пропустивших пешеходов на пешеходных переходах.

#Новости#Пешеходный переход#Госавтоинспекция#Транспорт#Женя#Общество
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