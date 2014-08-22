За попытку дать взятку сотруднику ДПС — штраф в 30 тысяч рублей

«В патрульной машине, куда он был приглашен для составления протокола, Нагибин пытался передать инспектору ДПС взятку в сумме 1 тысячи рублей. Взамен он просил сотрудника полиции не привлекать его к административной ответственности, так как за совершенное им нарушение законодателем предусмотрено лишение права управления автомобилем», — сообщает прокуратура города Калининского округа г. Тюмени.