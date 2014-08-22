nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

За попытку дать взятку сотруднику ДПС — штраф в 30 тысяч рублей

22 августа 2014, 10:21
Тридцать тысяч рублей штрафа придется заплатить 30-летнему Виталию Нагибину. Когда его остановил сотрудник ДПС, мужчина предложил ему взятку в 1 тысячу рублей. Дело дошло до суда, и уже принято решение.

8 июля 2014 года Виталий направлялся по улице Запольной на Toyota Camry. Он нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу. Поэтому и был остановлен сотрудником ДПС.

«В патрульной машине, куда он был приглашен для составления протокола, Нагибин пытался передать инспектору ДПС взятку в сумме 1 тысячи рублей. Взамен он просил сотрудника полиции не привлекать его к административной ответственности, так как за совершенное им нарушение законодателем предусмотрено лишение права управления автомобилем», — сообщает прокуратура города Калининского округа г. Тюмени.

При передаче денег лихач был задержан сотрудниками полиции с поличным.

Суд подверг Виталия Нагибина штрафу в размере 30 тысяч рублей.

#Новости#Штрафы#Взятка#ДПС#Транспорт#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25