Разбойники избили мужчину ради трех тысяч рублей

Как удалось выяснить сотрудникам полиции, ранним утром налетчики зашли в магазин и заметили у потерпевшего, который в этот момент расплачивался за покупку, крупную сумму в кошельке. На выходе из магазина они догнали жертву, пока двое избивали, третий успел вынуть кошелек из ее кармана.