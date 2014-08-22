nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Разбойники избили мужчину ради трех тысяч рублей

22 августа 2014, 13:44
В Тюмени задержали троих подозреваемых в разбое на территории Заречного микрорайона. Нападение на местного жителя было совершено в мае, злоумышленники жестоко избили мужчину и похитили у него три тысячи рублей.

Как удалось выяснить сотрудникам полиции, ранним утром налетчики зашли в магазин и заметили у потерпевшего, который в этот момент расплачивался за покупку, крупную сумму в кошельке. На выходе из магазина они догнали жертву, пока двое избивали, третий успел вынуть кошелек из ее кармана.

На днях сотрудники полиции задержали всех троих злоумышленников — 24-летних жителей Тюмени. Молодые люди ранее уже участвовали в подобных преступлениях и привлекались к уголовной ответственности. Один из них получил обвинения по ч.4 ст.162 (разбой), двое других привлечены по ч.1 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

#Новости#Побои#Разбой#Криминал#Алексей#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25