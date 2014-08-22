Разбойники избили мужчину ради трех тысяч рублей

Как удалось выяснить сотрудникам полиции, ранним утром налетчики зашли в магазин и заметили у потерпевшего, который в этот момент расплачивался за покупку, крупную сумму в кошельке. На выходе из магазина они догнали жертву, пока двое избивали, третий успел вынуть кошелек из ее кармана.
На днях сотрудники полиции задержали всех троих злоумышленников — 24-летних жителей Тюмени. Молодые люди ранее уже участвовали в подобных преступлениях и привлекались к уголовной ответственности. Один из них получил обвинения по ч.4 ст.162 (разбой), двое других привлечены по ч.1 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).