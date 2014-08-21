Авиашоу ждет фотоотчетов

Чтобы принять участие в фотоконкурсе по итогам авиашоу, необходимо быть подписчиком одной из официальных групп авиакомпании в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте или Instagram и до 31 августа опубликовать фотографию с авиашоу на своей странице, используя хештеги #utairshow #ЮТэйр. Присутствие на фото символики или логотипа «ЮТэйр» увеличит ваши шансы на победу.