Авиашоу ждет фотоотчетов

Авиакомпания «ЮТэйр» приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе по итогам авиашоу «В гостях у ЮТэйр», которое состоялось на территории аэропорта «Плеханово» города Тюмени 16 августа 2014 года.
Приуроченное ко Дню Воздушного флота России мероприятие открывал первый заместитель генерального директора — директор по производству и режиму авиакомпании «ЮТэйр», заслуженный пилот России Василий Лебединский. Он поздравил всех гостей с праздником и подчеркнул значимость вклада гражданской авиации в экономическое развитие страны.
В этом году праздник «В гостях у ЮТэйр» посетило более 20 000 человек, и почти тысяча из них смогла увидеть город с высоты птичьего полета во время воздушных экскурсий на самолетах Ан-2 и вертолетах Ми-8, сообщают в компании.
Кроме того, гости авиашоу, среди которых было немало юных зрителей, получили возможность увидеть не только статическую выставку авиационной техники, но и демонстрационные полеты вертолетов авиакомпании, выступления авиа- и ракетомоделистов, а также десантирование спортсменов-парашютистов.
Все желающие смогли побывать внутри вертолетов Ми-26, Ми-8Т, Ми-10К, Ми-6, -Ка-32, AS350, самолета-амфибии СК-12 Орион и легендарного отечественного самолета АН-2, а также посидеть за штурвалом этих воздушных судов, ощутив себя настоящими пилотами.
Зрители стали свидетелями полетов вертолета Ми-8 с высадкой десанта и проведением аварийно-спасательной операции, вертолета AS350 с водосливным устройством, а также увидели в действии высокопрофессиональные экипажи «ЮТэйр», пилотировавшие вертолеты BO-105 и Robinson R-44.
Кульминацией праздника стал массовый парашютный десант с пиротехническим шоу и пилотажные фигуры самолетов Як-52 и Як-18.
Авиашоу «В гостях у ЮТэйр» проводится с 2004 года раз в два года и становится все популярнее среди жителей и гостей Тюменской области.
Чтобы принять участие в фотоконкурсе по итогам авиашоу, необходимо быть подписчиком одной из официальных групп авиакомпании в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте или Instagram и до 31 августа опубликовать фотографию с авиашоу на своей странице, используя хештеги #utairshow #ЮТэйр. Присутствие на фото символики или логотипа «ЮТэйр» увеличит ваши шансы на победу.
5 сентября 2014 года конкурсная комиссия выберет автора самого яркого кадра с авиашоу «В гостях у ЮТэйр», которому будет вручен памятный приз.
Фото из архива