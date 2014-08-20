«Остров Лемуров: Мадагаскар» IMAX — премьера в Синема парк

Это грандиозное событие объединит более 5000 зрителей в 14 городах Синема Парк Россия.
Невероятная и правдивая история об удивительных созданиях — лемурах. Мы предлагаем вам совершить путешествие на далёкий и загадочный Мадагаскар в формате IMAX® 3D. Лемуры оказались на острове миллионы лет назад и постепенно эволюционировали в сотни различных видов. Сегодня эти уникальные животные оказались под угрозой исчезновения.
Последуйте примеру учёного-новатора Патрисии Райт, которая всю жизнь оказывает помощь лемурам, сохраняя это чудо природы в современном мире.
В оригинальной версии фильм озвучивает обладатель премии «Оскар» Морган Фриман, а для российской озвучки был приглашён любимый зрителями актёр Сергей Гармаш.
Продажи билетов на Всероссийский премьерный показ зрелищного захватывающего фильма IMAX «Остров Лемуров: Мадагаскар 3D» откроются в среду 20 августа.
СИНЕМА ПАРК DeLUXE
М. Горького, 70 ТРЦ «Гудвин»
Забронировать и купить билеты можно здесь: www.cinemapark.ru
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Дополнительная информация по тел.: 8-800-7-000-111