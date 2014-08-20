nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Остров Лемуров: Мадагаскар» IMAX — премьера в Синема парк

20 августа 2014, 10:09
В национальной сети кинотеатров Синема парк 24 августа состоится эксклюзивный Всероссийский премьерный показ нового зрелищного захватывающего фильма IMAX «Остров Лемуров: Мадагаскар 3D», на четыре дня раньше официального старта в российском прокате.

Это грандиозное событие объединит более 5000 зрителей в 14 городах Синема Парк Россия.

Невероятная и правдивая история об удивительных созданиях — лемурах. Мы предлагаем вам совершить путешествие на далёкий и загадочный Мадагаскар в формате IMAX® 3D. Лемуры оказались на острове миллионы лет назад и постепенно эволюционировали в сотни различных видов. Сегодня эти уникальные животные оказались под угрозой исчезновения.

Последуйте примеру учёного-новатора Патрисии Райт, которая всю жизнь оказывает помощь лемурам, сохраняя это чудо природы в современном мире.

В оригинальной версии фильм озвучивает обладатель премии «Оскар» Морган Фриман, а для российской озвучки был приглашён любимый зрителями актёр Сергей Гармаш.

Продажи билетов на Всероссийский премьерный показ зрелищного захватывающего фильма IMAX «Остров Лемуров: Мадагаскар 3D» откроются в среду 20 августа.

СИНЕМА ПАРК DeLUXE

М. Горького, 70 ТРЦ «Гудвин»

Забронировать и купить билеты можно здесь: www.cinemapark.ru

Стань другом Синема Парк: http://vk.com/tmn_cinemapark

Дополнительная информация по тел.: 8-800-7-000-111

#Новости#Документальное кино#Кино#Синема Парк#Женя#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25