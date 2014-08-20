«Остров Лемуров: Мадагаскар» IMAX — премьера в Синема парк

Невероятная и правдивая история об удивительных созданиях — лемурах. Мы предлагаем вам совершить путешествие на далёкий и загадочный Мадагаскар в формате IMAX ® 3D. Лемуры оказались на острове миллионы лет назад и постепенно эволюционировали в сотни различных видов. Сегодня эти уникальные животные оказались под угрозой исчезновения.