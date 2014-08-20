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На Новый год россияне будут отдыхать 11 дней

20 августа 2014, 17:22
Минтруд внес в правительство РФ проект постановления о переносе выходных дней в 2015 году, в соответствии с которым россияне смогут отдохнуть с 1 по 11 января в новогодние праздники, а также по три дня на День защитника Отечества и на Международный женский день, сообщила в среду пресс-служба министерства.

«С целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Минтруд России предлагает выходные дни 3 и 4 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 9 января и 4 мая соответственно. Таким образом, в январе 2015 года будет одиннадцатидневный отдых, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым — с 1 по 11 января», — говорится в сообщении.

Как сообщает «РИА Новости», в феврале проектом постановления также предусмотрен трехдневный отдых, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества (21–23 февраля), в марте на Международный женский день россиян ждут выходные 7–9 марта.

В мае россияне смогут отдохнуть четыре дня (1–4 мая) на Праздник Весны и Труда и три дня (9–11 мая) во время празднования Дня Победы.

В июне жителей страны также ждет трехдневный отдых, совпадающий с празднованием Дня России (12–14 июня), а в ноябре — выходной в День народного единства (4 ноября).

Фото: groove.ru

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