На Новый год россияне будут отдыхать 11 дней

«С целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Минтруд России предлагает выходные дни 3 и 4 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 9 января и 4 мая соответственно. Таким образом, в январе 2015 года будет одиннадцатидневный отдых, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым — с 1 по 11 января», — говорится в сообщении.
Как сообщает «РИА Новости», в феврале проектом постановления также предусмотрен трехдневный отдых, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества (21–23 февраля), в марте на Международный женский день россиян ждут выходные 7–9 марта.
В мае россияне смогут отдохнуть четыре дня (1–4 мая) на Праздник Весны и Труда и три дня (9–11 мая) во время празднования Дня Победы.
В июне жителей страны также ждет трехдневный отдых, совпадающий с празднованием Дня России (12–14 июня), а в ноябре — выходной в День народного единства (4 ноября).
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