На Новый год россияне будут отдыхать 11 дней

Минтруд внес в правительство РФ проект постановления о переносе выходных дней в 2015 году, в соответствии с которым россияне смогут отдохнуть с 1 по 11 января в новогодние праздники, а также по три дня на День защитника Отечества и на Международный женский день, сообщила в среду пресс-служба министерства.

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