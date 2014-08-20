Что делать в Тюмени до 1 сентября?

«Стейки — это наша визитная карточка, как и все, что готовится на гриле. Мы долго искали поставщиков мяса, обучали поваров, подбирали оборудование — и все это вылилось в то, что теперь нас считают главным гриль-баром города. Не думаю, что кто-то обслуживает 7000 человек и подает до 5000 стейков в месяц. Это было непросто, особенно с учетом того, что мы не премиальное заведение, и наша концепция не предполагает того, что мы везем мясо из Австралии или Аргентины. Это просто очень дорого для горожан, а мы все-таки заведение городского типа. Поэтому мы искали отличное мясо где-то рядом. На поиски ушло немало времени. На этой неделе мы запустили новое меню и в связи с этим решили объявить фестиваль стейков, чтобы побольше людей пришло попробовать наши новинки и фирменные стейки. До 1 сентября стоимость стейков всего от 349 рублей — и это, возможно, самая низкая цена в городе за настоящий стейк», — комментирует управляющий ресторана Иван Бархатов.