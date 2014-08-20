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Что делать в Тюмени до 1 сентября?

20 августа 2014, 09:35
С 18 по 31 августа в гриль-баре People`s проходит фестиваль стейков! Их можно отведать всего от 349 рублей!

Путешествуя по стране и миру, на протяжении многих лет тюменцы сталкивались с таким явлением, что тюменское мясо в ресторанах очень отличалось от всего того, что подают в других странах и столицах. И отличия эти проявлялись буквально во всем: от жесткости, до вкуса и запаха. Много лет такая обыденная для европейца роскошь, как простой кусок мяса, именуемый стейк, тюменцу была недоступна. Пожалуй, впервые те самые стейки для массового потребителя начали подавать в нашем городе в гриль-баре People`s. И в ближайшие две недели это блюдо можно попробовать с огромной скидкой.

«Стейки — это наша визитная карточка, как и все, что готовится на гриле. Мы долго искали поставщиков мяса, обучали поваров, подбирали оборудование — и все это вылилось в то, что теперь нас считают главным гриль-баром города. Не думаю, что кто-то обслуживает 7000 человек и подает до 5000 стейков в месяц. Это было непросто, особенно с учетом того, что мы не премиальное заведение, и наша концепция не предполагает того, что мы везем мясо из Австралии или Аргентины. Это просто очень дорого для горожан, а мы все-таки заведение городского типа. Поэтому мы искали отличное мясо где-то рядом. На поиски ушло немало времени. На этой неделе мы запустили новое меню и в связи с этим решили объявить фестиваль стейков, чтобы побольше людей пришло попробовать наши новинки и фирменные стейки. До 1 сентября стоимость стейков всего от 349 рублей — и это, возможно, самая низкая цена в городе за настоящий стейк», — комментирует управляющий ресторана Иван Бархатов.

Ул. Ленина, 57/2,

+7 (3452) 297–198

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