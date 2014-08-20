19 августа в ДТП пострадали 12 человек

В Тюмени на дорогах сбиты 4 пешехода. Утром на ул. К.Цеткин автомобилем «Фольксваген» на пешеходном переходе сбита 12-летняя девочка. Водители в первом ряду автомобилей пропустили ребенка, а водитель из второго ряда не остановился, несмотря на то, что у пешеходного перехода стояли машины и пропускали пешехода. Девочка получила ушибы и сотрясение головного мозга. Ребенок попал под колеса автомобиля на глазах мамы, которая сама подвезла девочку к ипподрому.
Три взрослых пешехода вчера переходили тюменские улицы вне пешеходных переходов: на ул. Федюнинского, 11, Таллинской, 2а, в районе перекрестка улиц Газовиков и Щербакова. Пострадали мужчина 30-ти и 57-и лет, а также 62-летняя женщина.
На ул. Чаплина, 117 столкнулись автомобили «Мазда» и «Рено». За рулем «Мазды» находилась водитель со стажем за рулем 1 год, она не смогла выбрать безопасную дистанцию. 59-летняя пассажирка «Рено» получила перелом ребер и ушибы.
Водитель со стажем за рулем 3 года на ул. Профсоюзной, 56 нарушила правила очередности проезда, управляя автомобилем «Опель». Произошло столкновение с другим «Опелем», от удара один из автомобилей отбросило на пешехода, женщину 52-х лет. В результате пострадавшая женщина получила резаную рану ноги.
В селе Армизонское столкнулись «Рено» и «ДЭУ». Начиная движение с обочины, 75-летний водитель «Рено», со стажем за рулем 56 лет не убедился в безопасности маневра. Дедушка говорит, что думал, что успеет повернуть через две полосы, но не успел. Пострадал годовалый мальчик, пассажир «ДЭУ». Ребенок находился в детском автокресле, рядом с ним на сиденье находился пластиковый ящик с яблоками. Мальчик ударился головой об этот ящик, он получил ссадины головы, сообщает госавтоинспекция Тюменской области.