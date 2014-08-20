19 августа в ДТП пострадали 12 человек

В селе Армизонское столкнулись «Рено» и «ДЭУ». Начиная движение с обочины, 75-летний водитель «Рено», со стажем за рулем 56 лет не убедился в безопасности маневра. Дедушка говорит, что думал, что успеет повернуть через две полосы, но не успел. Пострадал годовалый мальчик, пассажир «ДЭУ». Ребенок находился в детском автокресле, рядом с ним на сиденье находился пластиковый ящик с яблоками. Мальчик ударился головой об этот ящик, он получил ссадины головы, сообщает госавтоинспекция Тюменской области.