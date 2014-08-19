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За долги арестовали коллекцию картин

19 августа 2014, 17:11
Гражданин Х. задолжал 344 тысячи рублей — это арендная плата, пени, убытки, компенсация морального вреда в пользу гражданки Б. Поскольку денег у должника не оказалось, у него арестовали картины.

«Судебным приставом — исполнителем установлено, что в собственности должника находятся картины в масле в количестве 16 штук. В целях фактического исполнения требований исполнительного документа судебным приставом — исполнителем наложен арест на указанное имущество», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.

Стоимость коллекции установят специалисты по оценке, затем картины будут переданы на реализацию.

Должнику было разъяснено, что в случае неисполнения требования исполнительного документа в 10-дневный срок с момента составления акта ареста, арестованное имущество будет передано на реализацию.

#Новости#Картины#Долги#Женя#Происшествия
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