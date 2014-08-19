За долги арестовали коллекцию картин

«Судебным приставом — исполнителем установлено, что в собственности должника находятся картины в масле в количестве 16 штук. В целях фактического исполнения требований исполнительного документа судебным приставом — исполнителем наложен арест на указанное имущество», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.
Стоимость коллекции установят специалисты по оценке, затем картины будут переданы на реализацию.
Должнику было разъяснено, что в случае неисполнения требования исполнительного документа в 10-дневный срок с момента составления акта ареста, арестованное имущество будет передано на реализацию.