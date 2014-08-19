Ишимец душил и зарезал соседку в ходе пьяной ссоры

В преступлении был заподозрен 37-летний сосед женщины. Согласно его показаниям, накануне убийства, 14 августа, он с соседкой распивал спиртное у нее на квартире. В ходе ссоры гость принялся душить потерпевшую, а затем, поняв, что она еще дышит, принес из кухни нож и нанес им три удара в область шеи. После он закрыл дверь на замок и скрылся.