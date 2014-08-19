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Ишимец душил и зарезал соседку в ходе пьяной ссоры

19 августа 2014, 18:05
В Ишиме задержан подозреваемый в убийстве 41-летней местной жительницы в минувшую пятницу, 15 августа. Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено вчера, 18 августа, в частном доме, который снимала погибшая.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Тюменской области, розыскные мероприятия начались после обращения дочери погибшей в правоохранительные органы. Она сообщила, что мать с пятницы не выходит на связь, не отвечает на телефонные звонки, а в понедельник не вышла на работу.

Сотрудники правоохранительных органов спилили замок на входной двери в дом и в одной из комнат в ходе осмотра обнаружили потерпевшую без признаков жизни. На шее погибшей было обнаружено несколько колото-резаных ран.

В преступлении был заподозрен 37-летний сосед женщины. Согласно его показаниям, накануне убийства, 14 августа, он с соседкой распивал спиртное у нее на квартире. В ходе ссоры гость принялся душить потерпевшую, а затем, поняв, что она еще дышит, принес из кухни нож и нанес им три удара в область шеи. После он закрыл дверь на замок и скрылся.

В настоящее время органы следствия продолжают заниматься расследованием этого преступления. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

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