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Полицейские оштрафовали 88 тюменцев за ночное хулиганство

18 августа 2014, 16:23
Сотрудники тюменской полиции оштрафовали 88 жителей города в ходе профилактических мероприятий в ночное и дневное время. Кроме того, за время рейда были раскрыты три преступления.
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Полиция

Первое мероприятие проходило с 6 часов утра до 23 вечера, второе ночью с 20 часов до 4 часов утра. Как отмечают в пресс-службе УМВД по г. Тюмень, за время рейда сотрудники отдела полиции № 6 проверили 914 человек, 200 по различным поводам были доставлены в отделение для постановки на учет.

Особое внимание стражи порядка уделили тем районам, на которые поступало больше всего жалоб от жильцов на нарушение тишины, а также те, где участились случаи краж, грабежей и прочих имущественных преступлений. Полицейскими отмечается, что наиболее актуальным видом преступлений в летнее время остаются кражи велосипедов. Кроме того были проверены дворовые территории, места пребывания несовершеннолетних и массового скопления людей.

Среди зафиксированных преступлений, которые раскрыли сотрудники ОП № 6 за время рейда, значатся убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и побои. Кроме того в ходе мероприятия полицейские выявили еще один случай побоев, возбуждено уголовное дело.

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