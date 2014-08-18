Полицейские оштрафовали 88 тюменцев за ночное хулиганство

Первое мероприятие проходило с 6 часов утра до 23 вечера, второе ночью с 20 часов до 4 часов утра. Как отмечают в пресс-службе УМВД по г. Тюмень, за время рейда сотрудники отдела полиции № 6 проверили 914 человек, 200 по различным поводам были доставлены в отделение для постановки на учет.
Особое внимание стражи порядка уделили тем районам, на которые поступало больше всего жалоб от жильцов на нарушение тишины, а также те, где участились случаи краж, грабежей и прочих имущественных преступлений. Полицейскими отмечается, что наиболее актуальным видом преступлений в летнее время остаются кражи велосипедов. Кроме того были проверены дворовые территории, места пребывания несовершеннолетних и массового скопления людей.
Среди зафиксированных преступлений, которые раскрыли сотрудники ОП № 6 за время рейда, значатся убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и побои. Кроме того в ходе мероприятия полицейские выявили еще один случай побоев, возбуждено уголовное дело.