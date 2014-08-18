Полицейские оштрафовали 88 тюменцев за ночное хулиганство

Особое внимание стражи порядка уделили тем районам, на которые поступало больше всего жалоб от жильцов на нарушение тишины, а также те, где участились случаи краж, грабежей и прочих имущественных преступлений. Полицейскими отмечается, что наиболее актуальным видом преступлений в летнее время остаются кражи велосипедов. Кроме того были проверены дворовые территории, места пребывания несовершеннолетних и массового скопления людей.