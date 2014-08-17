16-летний подросток погиб в ДТП

В Тюменском районе в субботу водители спровоцировали три пьяных ДТП. На 33-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в 15 часов 30 минут в кювет съехал автомобиль «Фиат Альбеа». Пострадала 4-летняя девочка, пассажирка автомобиля, у нее ссадина кисти. 36-летний водитель, папа малышки, был пьян, распивал спиртные напитки в селе Борки вместе с другом, потом поехал. Девочка находилась в удерживающем устройстве, благодаря этому не получила тяжелых травм. На 20-м километре этой же федеральной трассы спустя час в кювет опрокинулся автомобиль «КИА Рио». 53-летний водитель был нетрезв. Он сел за руль, будучи уже лишенным права управления транспортом за пьяную езду. Мужчина получил сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.