16-летний подросток погиб в ДТП

16-летний Максим, который находился в машине на переднем пассажирском сиденье, скончался на месте ДТП. Водитель автомобиля, 20-летний житель села Велижаны, доставлен в больницу с тяжелыми повреждениями.
18-летний пассажир с заднего сиденья, тяжелых травм не получил. Он рассказал, что компания распивала пиво в машине, неподалеку от местного магазина, потом поехали. Дальше ничего не помнит, очнулся, когда машина уже въехала в столб. Погибший подросток зарегистрирован в Нижней Тавде, родители у него проживают в Велижанах. Мама и папа Максима не смогли пояснить, почему сына не было ночью дома, из-за тяжелого душевного потрясения. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следователи.
В выходные дни число дорожных аварий по вине пьяных водителей резко увеличивается. За прошедшие инспекторы ГИБДД отстранили от управления транспортом 79 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 29 из них — в областном центре, 10 в Тюменском районе.
В Тюменском районе в субботу водители спровоцировали три пьяных ДТП. На 33-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в 15 часов 30 минут в кювет съехал автомобиль «Фиат Альбеа». Пострадала 4-летняя девочка, пассажирка автомобиля, у нее ссадина кисти. 36-летний водитель, папа малышки, был пьян, распивал спиртные напитки в селе Борки вместе с другом, потом поехал. Девочка находилась в удерживающем устройстве, благодаря этому не получила тяжелых травм. На 20-м километре этой же федеральной трассы спустя час в кювет опрокинулся автомобиль «КИА Рио». 53-летний водитель был нетрезв. Он сел за руль, будучи уже лишенным права управления транспортом за пьяную езду. Мужчина получил сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.
В селе Луговое опрокинулся мотоцикл «Ирбис». 37-летний водитель был пьян. Мужчина встал на мотоцикле на «дыбы». Кричал другу, чтобы снимал его на мобильный телефон. Кино закончилось плачевно. Мотоциклист получил тяжелую травму головы, ушиб головного мозга, находится в коме. Мотоциклист находился за рулем без защитного шлема, информирует госавтоинспекция Тюменской области.