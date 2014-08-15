Завершено расследование убийства в Перевалово

Завершено расследование убийства, произошедшего в селе Перевалово в январе текущего года. Напомним, двое мужчин задушили своего приятеля-собутыльника и сделали все возможное, чтобы избавиться от трупа.
29 января ушел из дома и не вернулся житель села Перевалово Тюменского района. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). 4 февраля удалось установить, что к совершению преступления причастны односельчане пропавшего мужчины — ранее судимый Игорь Ч., переехавший в наш регион из Кемеровской области несколько лет назад, и обычный сельский работяга по имени Сергей.
Строящийся дом Игоря Ч. И стал местом преступления. Хозяин выпивал с двумя мужчинами — Сергеем, работал на него, и потерпевшим, заглянувшим в гости. Мужчины были сильно пьяны. Поводом для убийства стало аморальное поведение гостя — он справил нужду прямо на диване, и это не понравилось Игорю Ч. Он вместе со вторым собутыльником задушил односельчанина.
Позднее, протрезвев, Игорь и Сергей увезли труп на кладбище и засыпали снегом. Потом, решив, что недостаточно хорошо скрыли следы преступления, мужчины решили перепрятать тело. 31 января они делали сани из брусков и кусков пластика, погрузили на них мертвого собутыльника и повезли в лес.
«Они увезли тело в лес за 4,5 километра от села Перевалово. Были сильные морозы, пик минусовой температуры, и выкопать яму в замерзшей земле было сложно. Злоумышленники разожгли костер, растопили снег, разрыхлили землю топором и лопатами. В итоге они выкопали яму глубиной 80 сантиметров, на это у них ушло 3–4 часа. Закопав тело, обвиняемые сожгли на костре веревку, фрагменты саней, одежду потерпевшего, его сим-карты и слуховой аппарат — 32-летний мужчина был инвалидом после ДТП», — рассказал заместитель руководителя Тюменского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тюменской области Тагир Галямов.
Мужчинам было предъявлено обвинение по п. ж ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.