Завершено расследование убийства в Перевалово

«Они увезли тело в лес за 4,5 километра от села Перевалово. Были сильные морозы, пик минусовой температуры, и выкопать яму в замерзшей земле было сложно. Злоумышленники разожгли костер, растопили снег, разрыхлили землю топором и лопатами. В итоге они выкопали яму глубиной 80 сантиметров, на это у них ушло 3–4 часа. Закопав тело, обвиняемые сожгли на костре веревку, фрагменты саней, одежду потерпевшего, его сим-карты и слуховой аппарат — 32-летний мужчина был инвалидом после ДТП», — рассказал заместитель руководителя Тюменского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тюменской области Тагир Галямов.