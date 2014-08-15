Погода в выходные будет капризной

По данным сайта NashGorod.ru, суббота 16 августа ожидается относительно теплой. Днем воздух прогреется до +22 градусов. На ясном небе будет светить ласковое солнце. Осадков не предвидится. Западный ветер подует со скоростью 3 м/с. Вечером заметного снижения температуры не прогнозируется, столбик термометра опустится всего на две отметки. Ветер сменит свое направление на юго-западное. Однако возможен небольшой дождь, поэтому, отправляясь днем на длительную прогулку, не забудьте захватить зонтики.
Как сообщается на сайте GisMeteo.ru, погода в последний выходной день 17 августа будет переменной. Уже с самого утра мы увидим на термометрах + 21 градус. Днем воздух прогреется до +28 градусов. Администрация г. Тюмени предупреждает, что несмотря на высокие показатели температуры, поднимется сильный северо-восточный ветер скоростью 18 м/с, а в некоторых районах города и до 20 м/с. Светить летнему солнцу помешают и облака. Временами раздадутся грозы, однако дождь за собой они повлекут только вечером. Температура воздуха не снизится, а вот дождь ожидается сильный, возможен град.
Фото: http://newsukraine.com.ua