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Погода в выходные будет капризной

15 августа 2014, 14:12
Прошла ровно половина последнего летнего месяца. Дождаться погоды, соответствующей сезону, тюменцам так и не удалось. Однако август дарит нам пусть не жаркие, но вполне приятные теплые дни. Сегодня 15 августа за окном +22 градуса, светит яркое солнце, а ветерок совсем легкий, правда, прохладный. К вечеру температура воздуха опустится до + 16.
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Тюмень

По данным сайта NashGorod.ru, суббота 16 августа ожидается относительно теплой. Днем воздух прогреется до +22 градусов. На ясном небе будет светить ласковое солнце. Осадков не предвидится. Западный ветер подует со скоростью 3 м/с. Вечером заметного снижения температуры не прогнозируется, столбик термометра опустится всего на две отметки. Ветер сменит свое направление на юго-западное. Однако возможен небольшой дождь, поэтому, отправляясь днем на длительную прогулку, не забудьте захватить зонтики.

Как сообщается на сайте GisMeteo.ru, погода в последний выходной день 17 августа будет переменной. Уже с самого утра мы увидим на термометрах + 21 градус. Днем воздух прогреется до +28 градусов. Администрация г. Тюмени предупреждает, что несмотря на высокие показатели температуры, поднимется сильный северо-восточный ветер скоростью 18 м/с, а в некоторых районах города и до 20 м/с. Светить летнему солнцу помешают и облака. Временами раздадутся грозы, однако дождь за собой они повлекут только вечером. Температура воздуха не снизится, а вот дождь ожидается сильный, возможен град.

Фото: http://newsukraine.com.ua

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