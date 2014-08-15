Куда сходить в Тюмени в выходные: 15 — 17 августа

Авиашоу
Пожалуй, одной из самых ярких событий этих выходных — авиошоу «В гостях у ЮТэйр». Оно начнется 16 августа в 11 часов на аэродроме «Плеханово». В программе статическая выставка авиационной техники, демонстрационные полеты вертолетов, во время которых продемонстрируют перевозку грузов, высадку десанта, полет с водосливным устройством, спасательные работы. Также зрителей ожидают купольная акробатика, культурно-развлекательная программа и многое другое. Кульминацией авиашоу станет торжественный парад самолетов авиакомпании.
Музей
Вечером в субботу распахнет двери для почитателей искусства музей ИЗО — здесь в рамках проекта «Бархатные вечера» подготовили программу «Шедевральный вояж», которая пройдет с 14 до 22 часов. Вы сможете понаблюдать за работой реставратора, побывать в роли нефтяника на выставке «Нефть и газ», принять участие в мастер-классах по созданию орнаментированного полотенца. Рукописные и печатные книги, репортажные фотографии, косторезное искусство и не только вы найдете на выставках музея изобразительных искусств (Орджоникидзе, 57).
Билет на выставку «Шедевры русского искусства», где экспонируются работы из коллекции Русского музея, будет стоить вдвое меньше обычного.
Музыка
Summer core fest пройдет 16 августа в клубе «Байконур». Выступят группы из Омска Lobstertelephone, Rise при поддержке местной группы Lack of choice. Начало в 18 часов.
Ресторанный день
Тюмень присоединится к международной акции «Ресторанный день», когда свой ресторан могут на один день открыть все желающие, только одним заведением. «The Нефть Кормит» будет работать в Комсомольском сквере в 17 часов. Редакция The Нефть откроет свой pop-up store с закусками, десертами и лимонадом.
Разное
Ночь распродаж пройдет в «Магеллане» 15 августа с 22 до часа ночи. Всех участников ждет увлекательнейшая развлекательная программа, в том числе и фото со звездами.
В субботу 16 августа в пункте содержания бездомных животных «Счастливый кот» состоится субботник: нужны добровольцы для побелки и уборки помещения. Поучаствовать могут все неравнодушные тюменцы. Начало — в 11:00.
Бесплатно покататься на двух аттракционах — «Пират» и «Фигурки-Качалки» — можно будет в «Городском парке культуры и отдыха» в субботу, 16 августа.
Тюменцев приглашают на экскурсию в Чимеево (Курганская область) к Чудотворной иконе Казанской Божьей Матери. Опытный экскурсовод расскажет о чудесном появлении иконы в тех местах в конце 17-го века, о легендах и мифах, связанных с иконой, объяснит, как правильно просить об исполнении желания.
На святом источнике, можно будет окунуться в речке (купальни есть) и набрать святой воды из родника. Стоимость: 790 рублей с человека, 700 рублей — дети до 12 лет. Узнайте больше http://weekend.com.ru/tury_vyhodnogo_dnya/id/28/, телефон 55-16-27.