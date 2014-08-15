Куда сходить в Тюмени в выходные: 15 — 17 августа

Вечером в субботу распахнет двери для почитателей искусства музей ИЗО — здесь в рамках проекта «Бархатные вечера» подготовили программу «Шедевральный вояж», которая пройдет с 14 до 22 часов. Вы сможете понаблюдать за работой реставратора, побывать в роли нефтяника на выставке «Нефть и газ», принять участие в мастер-классах по созданию орнаментированного полотенца. Рукописные и печатные книги, репортажные фотографии, косторезное искусство и не только вы найдете на выставках музея изобразительных искусств (Орджоникидзе, 57).