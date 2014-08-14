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Попросил подвезти и ограбил, угрожая кухонным топориком

14 августа 2014, 14:45
Прокуратура Ленинского округа города Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя Александра Федорова.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, вечером 2 июля Федоров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился кухонным топориком и пошел гулять по улицам города. Около 23 часов 40 минут на Севастопольской он остановил проезжавший мимо автомобиль ВАЗ-2110 и попросил водителя подвезти его до торгового центра «Солнечный». Ничего не подозревавший водитель дружелюбно согласился подвезти парня.

Находясь на переднем пассажирском сидении, Федоров достал из-под одежды кухонный топорик и напал на водителя, приставив лезвие топора к его шее. Наживой разбойника оказались не представляющий ценности портмоне и сотовый телефон HTS One S, стоимостью 12 тысяч рублей. Забрав похищенное, злоумышленник покинул автомобиль.

В этот же вечер Федоров был задержан сотрудниками полиции и в последующем по решению суда заключен под стражу.

Для сведения: санкция ч. 2 ст. 162 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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