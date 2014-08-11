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Шестиметровая стела украсит сквер Авиаторов

11 августа 2014, 12:48
Шестиметровую стелу, напоминающую фюзеляж самолета, с барельефами и фигурами двух летчиков планируют установить в сквере Авиаторов.
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Тюмень

Установка мемориала была инициирована советом ветеранов гражданской авиации, а также представителями Тюменского управления воздушного транспорта. Скульптором выступает Константин Евтушенко.

Как рассказал председатель комитета по благоустройству и озеленению управы Калининского административного округа Тюмени Владимир Хоробров, проект памятника советским летчикам находится на обсуждении в областном управлении Росавиации.

«А вот первый камень в основание скульптурной композиции заложат 14 августа, сама же композиция появится только через год», — сказал он.

Напомним, сквер Авиаторов появился в Тюмени в июне текущего года — небольшой участок от аэропорта Плеханово в створе улиц Интернациональная — Кремлевская — Новая — Куйбышева: это район исторически заселялся работниками аэропорта.

Фото: ikrim.net

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